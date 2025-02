Scena iz "Maratonaca" u kojoj Bata Stojković nije glumio: Pavle Vuisić ga stvarno odalamio daskom po leđima

Na setu je bila pripremljena napukla daska, ali je legendarni Vuisić uzeo drugu...

Izvor: Youtube printscreen / Centar film

U vrijeme kada je sniman film "Maratonci trče počasni krug" Pavle Vuisić i Danilo Bata Stojković nisu bili u najboljim odnosima. U kultnom filmu ova dva velikana jugoslovenskog glumišta igrali su oca i sina, ali u privatnom životu se nisu podnosili.

Danilo Bata Stojković bio je školovani glumac koji je svog kolegu Vuisića, koji nije završio fakultet nazivao naturščikom. Zbog toga ga je Pavle, navodno, mrzio.

U jednoj sceni u filmu "Maratonci" Pavle Vuisić trebalo je da udari Danila Stojkovića daskom po leđima i da je polomi. Za to je unaprijed bila pripremljena jedna daska koja je bila napola slomljena, kako bi lako pukla preko Danilovih leđa, kada ga Pavle njome udari.

Međutim, na setu se nalazilo nekoliko dasaka, a samo jedna je bila napukla. Vuisić je znao koja je to daska i namjerno uzeo drugu da bi njome udario kolegu po leđima iz sve snage. U ovoj sceni jasno se može videti užasna bol koju je osetio Stojković koji evidentno nje bio gluma.

Pogledajte tu scenu:

Tuča Topalovića u Maratoncima Izvor: YouTube/Centar film

"Pavle mu spasio život"

Za vreme snimanja "Ko to tamo peva" dogodila se jedna od najnevjerovatnijih priča u srpskoj kinematografiji, a njenu istinitost je potvrdila i Batina supruga Olga.

Sticajem okolnosti, ispostavilo se da je Pavle Vujisić tada spasao Bati život. Sigurno se svi sjećaju scene u kojoj se Batin lik, nakon što su ga već proglasili mrtvim, pojavljuje plivajući u reci.

Kadar je inače sniman u mutnoj i ledenoj Tisi i bezbroj puta je ponavljan tako da se Bata propisno smrznuo. Ono što gledaoci nisu imali prilike da vide, jeste to da se Bata umalo udavio.

Pošto je bilo hladno, pronašli su mu gornji dio ronilačkog odijela koje je trebalo da nosi ispod odjeće. Kako je Bata bio krupnije građe, gumeno odijelo je jedva od nekud iskopano, a on se jedva uvukao u njega.

Bati je u jednom trenutku pozlilo od silnog napora gacanja kroz mulj do kolena. Malo odijelo ga je gušilo, ali u prvi mah niko ništa čudno nije primijetio. Pavle, koji je bio vrsni poznavalac rijeke, jedini je primijetio i shvatio u kakvoj opasnosti se nalazi Bata. Uskočio je u vodu, izvadio nož i presjekao to gumeno odijelo kako bi Bata došao do vazduha. Glumac je do tada već bio skoro poplavio.

(Informer, MONDO, D.P)