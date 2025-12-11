Najveći skandal u istoriji Evrovizije: Pobjednik vratio trofej, oglasio se brutalnim saopštenjem

Pjevač Nemo, koji je proglašen za pobjednika Pjesme Evrovizije 2024. vratio trofej organizatorima takmičenja.

Pjesma Evrovizije se ove godine suočava sa skandalom koji poprima ozbiljne razmjere. Zbog odluke da i sljedeće godine dozvole Izraelu takmičenje na festivalu, zemlje učesnice masovno se povlače sa Pjesme Evrovizije.

Španija je emitovala stravične scene iz Gaze na nacionalnoj televiziji dok su prenosili vijest o učešću Izraela, danas se Španiji, Holandiji, Sloveniji i Irskoj pridružio i Island, a na društvenim mrežama se oglasio i jedan od pobjednika i saopštio da vraća trofej koji je osvojio 2024.

U pitanju je predstavnik Švajcarske, pjevač Nemo, koji je objavio saopštenje koje prenosimo u cjelosti:

Eurovision 2024 winner Nemo hands back the trophy in protest against Israel’s continued participationpic.twitter.com/yQt8WHoE3n — Gabe (@esc_gabe)December 11, 2025

"Prošle godine sam osvojio Evroviziju i dobio trofej. I iako sam neizmjerno zahvalan zajednici oko ovog takmičenja i svemu što me je ovo iskustvo naučilo i kao osobu i kao umjetnika, danas više ne osjećam da ovaj trofej pripada meni.

Evrovizija kaže da se zalaže za jedinstvo, inkluziju i dostojanstvo za sve. Te vrijednosti su učinile ovo takmičenje značajnim za mene. Ali, kontinuirano učešće Izraela tokom onoga što je Nezavisna međunarodna istražna komisija UN zaključila kao genocid, pokazuje jasan sukob između tih ideala i odluke koju je donio EBU.

Ovo nije pitanje pojedinaca ili umjetnika. Takmičenje je više puta korišćeno da se ublaži slika države optužene za teška krivična djela, dok je EBU insistirao da je Evrovizija 'nepolitička'.

"A kada se čitave zemlje povuku zbog ove kontradikcije, trebalo bi da bude jasno da nešto duboko nije u redu.

Zato sam odlučio da vratim svoj trofej u sjedište EBU u Ženevi. Sa zahvalnošću i jasnom porukom - živite ono što tvrdite. Ako vrijednosti koje slavimo na sceni ne žive van scene, onda čak i najljepše pjesme gube svoje značenje".

Čekam trenutak kada će riječi i djela da se poklope. Do tada, trofej je vaš", poručio je Nemo.