Saslušana je svjedokinja Branislava Roganović, majka Duška Roganovića kojem se sudi u odsustvu.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Pred podgoričkim Višim sudom održano je 3. marta ročište u postupku koji se vodi protiv Duška Koprivice, Radosave Kopirvice, Strahinje Koprivice i Duška Roganovića.

Na tom ročištu saslušana je svjedokinja Branislava Roganović, majka Duška Roganovića kojem se sudi u odsustvu. Ona je odbila da koristiti zakonsko prvo i prihvatila da svjedočiti u ovom postupku.

Ona je između ostalog kazala da je njen suprug Niko Roganović imao informaciju da može biti ubijen. Istakla je više puta da je Niko Roganović rekao da će sve podrediti Duškovom liječenju nakon što je povrijeđen u napadu eksplozivom. Navela je i da je Niko rekao da sav novac koji je čuvao treba dati Dušku za liječenje.

"Zajedno sa suprugom Nikom još 1982. godine otvorili smo hemijsku čistionu, a zatim ribarnicu i riblji restoran, a 1989. godine napravili smo kuću gdje se nalazio lokal u kojem je bila pizzeria, a ljeti restoran. Takođe posjedovali smo i dva lokala koja smo izdavali, kao i restoran u Beogradu. Negdje 2010. godine moj sun Duško je osuđen na osam godina zatvora, da bi se kada je izašao iz zatvora vratio u Herceg Novi gdje je i rođen i nastavio da živi sa nama u porodičnoj kući. Ubrzo je, možda nakon nekih 3-4 njeseca Dušku podmetnuta bomba ispod vozila, kojom prilikom je izgubio obje noge. Tada je moj suprug Niko rekao da će sve podrediti Duškovom liječenju i sjećam se da mi je jedanput rekao da u kući ima izvjesnu sumu novca koju je čuvao i da istu svu treba dati za Duškovo liječenje. U tom periodu Niko je dao izvjesnu sumu novca Dušku kako bi renovirao stan, a u tom periodu Duško je bio u emotivnoj vezi sa Bojanom Koprivicom, a sve kako bi sa njom započeo zajednički život ", izjavila je svjedok Roganović u izjavi pred sudom na pomenutom ročištu.

Dodala je da nakon nekih 15 dana Niko je izgubio život, a ubrzo zatim i njen drugi sin Šćepan, nakon čega je ključ od sefa koji joj je dao Niko, dala Dušku Roganoviću i upoznala ga sa razgovorom sa Nikom.

Ona je pojasnila da je sina Duška upoznala da je Niko rekao da sav taj novac iz sefa da njemu, kako bi se liječio i imao normalan život.

"Duško je sve do juna 2021. godine bio u Herceg Novom, a tada je otišao na liječenje u inostranstvo. Od onog novca iz sefa, ja sam uzela izvjesni dio, a koji sam ponijela sa sobom kada sam se preselila da živim u Nikšić, a po nagovoru moje snahe Bojane, a to se desilo negdje 2022. godine. Te iste 2022. godine ja sam svu imovinu koja je bila na mene, a po želji moga sina Duška prepisala na snahu Bojanu Roganović. Takođe, tada je otvorena i firma „Šćepan" gdje je Bojana bila izvršni direktor. Na kraju bih navela da porodica Koprivica, po mom mišljenju neosnovano trpi neprijatnosti", istakla je svjedok na ročištu 3. marta, piše Dan.

Na pitanje zastupnika optužbe ona je izjavila da je ključ od sefa dala Dušku još dok je Niko bio živ, a iz razloga jer je Niko dobio ingformacije da može smrtno da strada.

"Moj sin Duško se liječio u Zagrebu, Turskoj, Njemačkoj, a u junu 2021. godine je otišao na liječenje u Beč. Nakon aktiviranja bombe ispod auta, Duško je najprije odveden u na liječenje u Meljine, zatim u Klinički Centar Crne Gore gdje je dobio sepsu, zbog čega je odmah prebačen na VMA u Beogradu" odgovorila Branislava Roganović na pitanje tužilaštva, prenosi Dan.

Dodala je da ne može da se sjeti kada se Duško prvi put vratio kući sa liječenja, ali da zna sigurno da je to bilo prije Nikove smrti.



"Sve troškove Duškovog liječenja snosili smo mi kao porodica. Moguće da je nešto trebalo da se kasnije refundira, ali do toga nije došlo, zbog Nikove pogibije i jer se sve to brzo desilo i niko se više oko toga nije interesovao. Ja ne znam koliko je Niko dao Dušku novca da renovira kuću, za zajednički život sa Bojanom. Ta kuća koja je renovirana je počela da se gradi 1984. godine, a završili smo je 1989. godine, a renovirana je 2017. godine, prije Nikove smrti" kazala je Roganović na pitanje tužilaštva.

Dodala je da kada je Duško uzeo novac iz sefa koji je Niko ostavio za njega, tu je bio novac u iznosu od 971.000,00 ili 972.000,00€.

"Od tog novca ja sam uzela nekih 10-15 hiljada eura ", odgvorila je ona.

Prema njenim riječima, sve poslove oko privatnog biznisa obavljali su preko računa, sve uplate ili isplate radili su preko računa.

"Od lokala smo posjedovali kafić Sport cafe na trgu Nikole Đurkovića, a izviše tog kafića je bio lokal, odnosno prostor, koji je bio izdat CKB banci. Ova dva prostora smo kupili 2000. godine, a zatim renovirali i sa radom počeli 2003. godine. Još smo posjedovali Pizzeriu koja se nalzila u Kotoru pri obali mora, a taj lokal je bio vlasništvo u susvojini sa đeverom, a kupljen je 1983.godine. Takođe posjedovali smo prostor gdje se najprije nalazila Pizzeria, a kasnije riblji restoran, a taj prostor se nalazio u blizini mora, tačnije u blizini hotela Fjord, a bio je naše vlasništvo i kupljen 1982. godine. Prostor gdje se nalazila hemijska čistiona smo iznajmljivali, a nalazio se u blizini zgrade "Jugopetrola" u Kotoru ", odgovorila je ona na pitanja tužilaštva.

Dodala je da kada je rađen ostavinski postupak iza Nikove smrti, ovaj novac koji je uzeo Duško iz sefa nije ušao u ostavinsklu masu.

"Oko našeg privatnog posla, bila je uključena cijela porodica, a najviše je radio Niko. Niko od nas nije radio neki drugi posao osim ovog privatnog", istakla je Branislava Roganović.

Na pitanje zastupnika optužbe kazala je da je Niko sinu Šćepanu kupio jedan manji stan u Bajkovini u Herceg Novom. Kasnije je Šćepan prešao da živi u kuću koju je on samostalno kupio.

"Ja se ne mogu izjasniti koliko je koštalo Duškovo liječenje, osim što mogu reci je da je jako puno koštalo", dodala je ona.

Na pitanje advokata Danila Mićovića ona je izjavila da kao što je već navela Duško je ključ od sefa dobio još dok je Niko bio živ.

"Duško je tada uzeo taj novac u iznos oko 972 hiljade eura i postao njegov vlasnik. Taj novac nije ušao u ostavinsku masu jer je uzet još za vrijeme Nikovog života", pojasnila je ona.

Na pitanje advokata Mićovića kazala je da Niko nije imao povjerenja u banke jer je sa njma imao nekih problema zbog čega je novac držao kući u sefu.

"Niko je, koliko je meni poznato,sav novac koji primi na račun podizao, a zatim ga nosio kući u sef. Prije nego što je Duško uzeo novac iz sefa, tu je bilo i više i manje novca u odnosu na ono što je Duško uzeo. Brod ribaricu Niko je prodao za nekih 700-800 hiljada eura, a bio je dugačak oko 30m. Mi smo izdavali tri poslovna prostora, od kojih je u jednom bila CKB banka koja je plaćala zakup 1.500€, u drugom Sava osiguranje koji je plaćao zakup 1.200€ a u trećem prodavnica sportske opreme Puma koja je plaćala zakup 400,00€. Sava osiguranje plaća zakup od 2009. godine pa do danas, CKB banka je plaćala zakup nekih 5 godina, a možda i više, a butik Puma je plaćao zakup oko 3 godine", odgovorila je Roganović na pitanje advokata Mićovića, piše Dan.

Navela je da su restoran u Beogradu prodali za iznos od 350.000,00€, i da je bio u njihovom vlasništvu.

"Ja kao što sam naprijed navela trenutno boravim u Nikšiću kod prijatelja Koprivica. Živim od izdavanja poslovnog prostora gdje se nalazi Sport cafe i izdavanja poslovnog prostora gdje se nalazi Sava Montenegro. Do 2005. godine Niko se nekih 10ak godina bavio ulovom i izvozom ribe. Ja ne znam šta je Duško uradio sa novcem koji je uzeo iz sefa", izjavila je svjedokinja na pitanja advokata Mićovića.

Dodala je da koliko ona znam Duško Roganović nikada nije davao novac porodici Koprivica.

"Ja ne znam da postoji ugovor o prodaji Ribarice, a za koliko novca je Niko kupio ribaricu ja ne znam. Ja ne znam za koliko je novca Niko kupio poslovni prostor u kojem se nalazio restoran u Beogradu, a takođe ne znam da li postoji ugovor o prodaji tog poslovnog prostora-restorana. Negdje tokom 2005. godine policija je od Nika oduzela brod- ribaricu, koja mu je kasnije vraćena i to je taj brod- ribarica koji je Niko prodao za 700-800 hiljada eura. Sav privatni biznis koji je Niko obavljao, obavljeo je preko firme "DOO Uskok" i to je jedina firma koju je imao. Ta firma je i dan danas aktivna", navela je Roganović na dodatna pitanja zastupnika optužnice, prenosi Dan.

Na pitanje sudije Nikole Boričića ona je navela da sef koji je bio u kući postoji od useljenje u kuću to jest od 1989. godine.

" Ključ od sefa je imao samo Niko, niko drugi od članova porodice ga nije imao. Kada sam ranije navela da je u sefu u odnosu na novac koji je Duško uzeo u iznosu od oko 972 hiljade bilo nekada više a nekada manje novca u odnosu na tu količinu, pojašnjavam da je to bila moja petpostavka, jer je Niko jednom sedmično otvarao taj sef i stavljao i uzimao novac shodno potrebama. Pretpostavljam da je neposredno prije Nikove smrti u sefu bilo više novca u odnosu na novac koji je uzeo Duško, jer je od tog novca iz sefa plaćano Duškovo liječenje. Mene Niko nije obavještavao koliko novca uzima, a koliko novca stavlja u taj sef. Evidenciju o količini novca u sefu niko osim Nika nije vodio", kazala je Branislava Roganović na pitanja suda.

Pojasnila je da je Duško Roganović ključ od sefa uzeo još dok je Niko bio živ. Navela je da kada je uzeo novac vremenski ne znam, osim što zna da novca kada je Duško otišao u junu 2021. godine u sefu nije bilo.

"Ja sam novac u iznosu od 10-15 hiljada uzela nakon Nikove smrti. Pozvala sam Duška i on je otvorio sef i ja sam tada uzela taj novac", odgovorila je na pitanja suda, piše Dan.

Na dodatno pitanje advokata Danila Mićovića svjedokinja je kazala da sef u koji je Niko držao novac se i dan danas nalazi u našoj kući. Ključ od sefa se i dan danas nalazi kod Duška Roganovića.

Advokati Danilo Mićović i Matija Bulatović predložili su da se njihovom branjeniku Dušku Koprivici ukine pritvor.

"Naš branjenik se već 15 mjeseci nalazi u pritvoru, a gledajući praksu ovog suda on je kaznu za krivično djelo stavljeno mu na teret po našem mišljenju već izdržao ili je tu negdje pri toj maksimalnoj praksi, zbog čega predlažemo da mu se ukine pritvor jer u suprotnom je njemu već postao kazna. Predlažemo da u se umjesto pritvora izrekne mjera zabrane napuštanja stana ukoliko se vijeće odluči za ukidanje pritvora ili bilo koja druga mjera predviđena ZKP-om. Optužena Koprivica Radosava kao što vidite poštuje mjeru nadzora, pa smatramo da bi to isto radio i optuženi Koprivica Duško ukoliko biste mu odredili mjeru nadzora" naglasili su oni, prenosi Dan.

Ovom predlogu se protivilo tužilaštvo. Sud je zatim donio rješenje i odbio predlog advokata o ukidanju pritvora.

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv četiri osumnjičena za pranje novca. SDT je podiglo podiglo optužnicu protiv Duška Roganovića, Duška Koprivice, Strahinje Koprivice zbog produženog krivičnog djela pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 eura.

"Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv okrivljenih: D.R., D.K., R.K. i S.K., za produženo krivično djelo pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 eura, učinjeno u Crnoj Gori, u periodu od oktobra 2019. godine i dalje", naveli su ranije iz SDT.