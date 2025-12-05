Zašto Izrael učestvuje na Evroviziji, a nije evropska država? Zbog ove odluke mnoge države bojkotovaće takmičenje

Odluka o učešću Izraela donijeta je na sastanku televizijskih kuća članica u sjedištu Evropske radiodifuzne unije (EBU) u Ženevi.

Izvor: pritnscreen/youtube/Songfestival Azerbaijan

Španija, Holandija, Irska i Slovenija najavile su bojkot sljedeće Evrovizije nakon odluke da Izrael učestvuje. Mnogi se pritom pitaju zašto se Izrael uopšte takmiči kada nije evropska država.

Odluka o učešću Izraela donijeta je na sastanku televizijskih kuća članica u sjedištu Evropske radiodifuzne unije (EBU) u Ženevi. Odmah nakon toga nekoliko zemalja reagovalo je najavom povlačenja iz takmičenja. Ove države zahtijevale su isključenje Izraela zbog humanitarnih posljedica rata u Gazi, kao i zbog navoda o nepravilnostima u glasanju. Umesto glasanja o isključenju, članice su usvojile novi set pravila usmjeren na očuvanje integriteta takmičenja.

Strani mediji navode da je moguće da će se još zemalja pridružiti bojkotu.

Izrael je prva država koja se, iako ne pripada geografskoj Evropi, takmičila na Evroviziji. Debitovali su 1973. godine, kada ih je predstavljala pjevačica Ilanit. Razlog njihovog učešća nalazi se u tome što je Izraelska javna radiotelevizija član Evropske radiodifuzne unije - a upravo je članstvo u EBU glavni uslov za učešće na Evroviziji.

Izrael je pobjedio četiri puta, od čega dva puta uzastopno - 1978. i 1979. godine. Prvo zlato stiglo je u Parizu sa pjesmom "A-Ba-Ni-Bi" u izvođenju Izhara Kohena i grupe Alphabeta. Već naredne godine, kao domaćin u Jerusalimu, Izrael je osvojio novu titulu pesmom "Hallelujah" u izvedbi grupe Milk and Honey, koja je postala svjetski hit.

Izrael je jedina zemlja koja je, nakon pobjede, odustala od takmičenja naredne godine - zbog poklapanja termina Evrovizije sa Danom sjećanja 1980. godine. Treću pobjedu donio je Dana International 1998. godine sa pjesmom "Diva", čime je postala prva transrodna pobjednica u istoriji Evrosonga. Četvrtu pobjedu Izrael je ostvario 2018. godine, kada je Neta Barzilaj trijumfovala sa hitom "Toy".

Na Evroviziji 2024. godine u Malmeu, izraelska predstavnica Eden Golan suočila se sa protestima i zvižducima publike. Njena pjesma, prvobitno nazvana "October Rain", morala je biti izmijenjena zbog političkih aluzija, nakon čega je odobrena pod naslovom „Hurricane“. Uprkos pritiscima, završila je na petom mjestu, a publika ju je plasirala na drugo.

Kontroverze su se nastavile i ove godine, kada je Juval Rafael, preživjela napad na muzičkom festivalu Nova, osvojila drugo mjesto. Time su ponovo pokrenute optužbe o organizovanoj kampanji glasanja navodno podržanoj od strane izraelske vlade.