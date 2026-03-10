Zapalila binu u Zvezdama Granda, pa je polivala vodom: Karleuša priznala da je kriva za štetu u studiju od 400.000 evra

Pevačica Jelena Karleuša prisetila se zajedničkog nastupa sa kolegom Acom Lukasom, kada je tokom snimanja zapaljen studio Grand produkcije.

Izvor: Pritnscreen/YouTube

Pevačica Jelena Karleuša otkrila je detalje jednog od svojih najzapaženijih nastupa u finalu Zvezda Granda 2017. godine.

Jelena je tada sa Acom Lukasom premijerno izvela duetsku pesmu "Bankina", a nastup u kojem su dominirali efekti vatre i vode pamti se i danas.

Pogledajte:

- Tada sam zapalila studio, a zatim ga i polila vodom. Sve je bilo potpuno uništeno, ali pošto je bio poslednji dan snimanja, dobila sam dozvolu od Saše Popovića. Studio je tada vredeo oko 300-400 hiljada evra. Plamen je bio toliko jak da se plastika iskrivila, a potom smo pustili i kišu, čime smo dodatno sve oštetili. Čak mi se i rep kose zahvatio plamenom, ali imali smo samo jedan pokušaj i nismo mogli da ponavljamo - ispričala je Karleuša.

(Alo, MONDO)





