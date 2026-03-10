logo
Danima živeo pored mrtve žene, našli ga mumificiranog: Strašne scene s groba slavnog glumca, nema spomenika, samo korov

Autor Dragana Tomašević
0

Grobno mesto slavnog oskarovca Džina Hekmana i njegove supruge Betsi Arakave rastužilo je fanove glumca.

Danima živeo pored mrtve žene, našli ga mumificiranog: Strašne scene s groba slavnog glumca, nema sp Izvor: ©Orion Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

Pre godinu dana, svet je obišla stravična vest - Džin Hekman i njegova supruga Betsi, pronađeni su mrtvi u svom domu u Novom Meksiku.

Hekman je preminuo od posledica srčanog oboljenja i Alchajmera, dok je Betsi umrla 11. februara od retkog hantavirusnog plućnog sindroma.

Nedelju dana kasnije umro je i Hekman, što je potvrdio njegov pejsmejker. Tela para pronađena su mumificirana 26. februara, zajedno s njihovim ljubimcima – jedan pas je uginuo, a dva nemačka ovčara su preživela.

Ćerke danima nakon obducije nisu preuzele telo iz mrtvačnice, a na kraju su prisustvovale sahrani zajedno sa bratom.

Njihova večna kuća nalazi se na jednostavnom delu travnjaka u Santa Fe Memorial Gardensu u Novom Meksiku – bez nadgrobne ploče, cveća ili bilo kakvog obeležja koje bi upućivalo na to da tamo počiva jedna od najvećih holivudskih zvezda.

Grob je smešten ispod stabla ukrašenog visećim ukrasima, a jedini detalj je jedna školjka na travi. Inače, mesto izgleda potpuno neupadljivo i lako bi moglo da se pomeša s običnim delom travnjaka na groblju.

Posebno je zanimljivo da ni godinu dana nakon njihove smrti nije postavljena nadgrobna ploča, a nema ni tragova da su obožavatelji ili prolaznici tamo ostavljali cveće ili druge znakove sećanja, preneo je Daily Mail.

Pogledajte:

Džin Hekman (95) je bolovao od Alchajmerove bolesti i nastavio je da živi u kući još nekoliko dana nakon smrti supruge, nesvestan šta se dogodilo, pre nego što je i sam preminuo.

Pravna pitanja oko Hekmanove imovine još uvek nisu u potpunosti rešena. Sudski dokumenti pokazuju da njegova deca učestvuju u ostavinskom postupku u vezi s imovinom vrednom oko 80 miliona dolara, iako navodno nisu uključena u njegov testament.

