Apelacioni sud odbio je žalbu Specijalnog državnog tužilaštva SDT i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom su Dragan Mrdak i Sonja Marković oslobođeni optužbi za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave, prenosi Dan.

Apelacioni sud odbio je kao neosnovanu žalbu SDT i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici – Specijalnog odjeljenja, kojom su Dragan Mrdak i Sonja Marković oslobođeni optužbi.

" Prvostepenom presudom Mrdak je bio optužen za krivična djela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave putem podstrekavanja, dok se Marković teretila za falsifikovanje službene isprave", naveli su iz Apelacionog suda.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) uložilo je žalbu zbog, kako su naveli, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, predlažući da Apelacioni sud ukine prvostepenu presudu i predmet vrati Višem sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

Međutim, odlučujući o žalbi, Apelacioni sud je ocijenio da su navodi tužilaštva neosnovani.

"Prvostepeni sud je pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, a prilikom donošenja presude nijesu učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje sud pazi po službenoj dužnosti, niti one na koje se ukazivalo žalbom ", naveli su iz Apelacionog suda, piše Dan.

Apelacioni sud je zaključio da je prvostepeni sud na osnovu utvrđenih činjenica pravilno ocijenio da nije dokazano da su optuženi počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret.

Kako se navodi u obrazloženju, nije dokazano ni da je Mrdak, kao sudija izvjestilac, bez znanja druga dva člana vijeća donio odluku, niti da je imao namjeru da pribavi korist licima u odnosu na koja je optužba ranije odbijena zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja.