Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović traži da odlučivanje o Sporazumu sa UAE bude javno

Izvor: Predsjednik Crne Gore

"U skladu sa najavom održavanja sjednice Ustavnog suda Crne Gore (12. marta 2026. godine), na kojoj će se odlučivati o inicijativama za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona kojim je potvrđen Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, smatram da je, sa aspekta javnog interesa, od izuzetne važnosti da sjednica bude otvorena za javnost", naveo je Milatović u saopštenju...

Dodaje da uvažavajući u potpunosti nezavisnost Ustavnog suda, mišljenja je da je opravdano da se, u konkretnom predmetu, svaki od sudija posebno izjasni o prijedlogu odluke i javno obrazloži svoj stav.

"Ukazujem na visok stepen zainteresovanosti stručne i ostale javnosti u odnosu na ovu temu, kao i brojna sporna pitanja koja su pratila potpisivanje ovog Sporazuma. O svemu sam argumentovano ukazao vraćajući na ponovno odlučivanje Skupštini Zakon o potvrđivanju ovog Sporazuma. Dodatno, podsjećam da je 15. decembra 2025. godine Ustavni sud organizovao javnu raspravu, na kojoj su mišljenje o Sporazumu dali eminentni profesori prava iz Crne Gore i inostranstva ukazujući na brojne pravne manjkavosti ", naglasio je Milatović.

"Sve navedeno upućuje na potrebu da, u skladu sa Poslovnikom o radu Ustavnog suda, a na tragu dobre prakse održavanja javne rasprave i odlučivanje u konkretnom slučaju bude javno", dodao je on.