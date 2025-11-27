Ko će predstavljati Crnu Goru na Eurosongu? Objavljene pjesme takmičara ovogodišnjeg Montesonga

Pjesme su premijerno objavljene na zvaničnom Youtube kanalu Montesonga.

Izvor: YouTube/Montesong

Borba za predstavnika Crne Gore na Eurosongu je u decembru, a ovo su takmičari:

Andrea Demirović – I believe

Baryak – Minerva

Dolce Hera – Casanova 91

Đurđa – Dominos

Krstinja Matanović – Oli oli

Lana Vukčević i Đorđe Savković – Temperatura

Lana Lopičić – Doline

Lara Baltić – Rhythm boy

Luka Radović – Pjevaj vilo

Majda Božović – Ipak smo ljudi

Mila Nikić – Kao varnica

Neno Murić – Ako čuješ glas

Stefan Vukotić – Nedekodirana

Tamara Živković – Nova zora

Tina Džankić – Shadows.

“Pored klasičnog SMS glasanja iz zemlje, biće omogućeno i onlajn glasanje tokom direktnog televizijskog prenosa, dostupno publici u inostranstvu. Prihod od SMS glasova biće doniran fondaciji ‘Budi human'”, kazali su ranije.