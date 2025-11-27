logo
Ko će predstavljati Crnu Goru na Eurosongu? Objavljene pjesme takmičara ovogodišnjeg Montesonga

Autor mondo.me
0

Pjesme su premijerno objavljene na zvaničnom Youtube kanalu Montesonga.

Objavljene pjesme takmičara Eurosonga Izvor: YouTube/Montesong

Borba za predstavnika Crne Gore na Eurosongu je u decembru, a ovo su takmičari:

Andrea Demirović – I believe
Baryak – Minerva
Dolce Hera – Casanova 91
Đurđa – Dominos
Krstinja Matanović – Oli oli
Lana Vukčević i Đorđe Savković – Temperatura
Lana Lopičić – Doline
Lara Baltić – Rhythm boy
Luka Radović – Pjevaj vilo
Majda Božović – Ipak smo ljudi
Mila Nikić – Kao varnica
Neno Murić – Ako čuješ glas
Stefan Vukotić – Nedekodirana
Tamara Živković – Nova zora
Tina Džankić – Shadows.

“Pored klasičnog SMS glasanja iz zemlje, biće omogućeno i onlajn glasanje tokom direktnog televizijskog prenosa, dostupno publici u inostranstvu. Prihod od SMS glasova biće doniran fondaciji ‘Budi human'”, kazali su ranije.

montesong Evrovizija eurosong 2026 Crna Gora

