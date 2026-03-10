Analiza ostataka projektila iz Irana potvrdila - škola u Minabu pogođena je američkom raketom Tomahawk.

Izvor: PO(Phot) Paul Punter/ MOD Crown / PA Images / Profimedia

Najnovija analiza fragmenata projektila pronađenih na mjestu smrtonosnog udara u Minabu, na jugu Irana, direktno povezuje američku vojsku sa tragedijom u kojoj je stradala osnovna škola. Iako je službeni Vašington pokušao demantovati direktnu umiješanost, serijski brojevi i komponente pronađeni u ruševinama ukazuju na to da je škola pogođena krstarećom raketom tipa Tomahawk.

Podsjećamo, američki predsjednik Donald Tramp je prije tri dana optužio Iran za bombardovanje svoje škole u kojoj je stradalo 165 djevojčica.

"Prema onome što sam vidio, to je uradio Iran... smatramo da je to bio Iran. Veoma su neprecizni kada je u pitanju naoružanje.", izjavio je Tramp tom prilikom.

Tramp je juče sugerisao da pomenute projektile može imati bilo koja zemlja pa i sam Iran, što je naišlo na oštru reakciju.

"Upravo ste sugerisali da se Iran nekako domogao Tomahawka i bombardovao vlastitu osnovnu školu prvog dana rata", primijetio je jedan od novinara, te dodao: "Vi ste jedina osoba u svojoj vladi koja to govori. Čak ni vaš ministar odbrane to nije htio reći kada je upitan u subotu."

Na pitanje zašto jedini iznosi te tvrdnje, Tramp je prekinuo novinara i priznao: "Zato što jednostavno ne znam dovoljno o tome."

Serijski brojevi ne lažu: Pentagonovi tragovi u ruševinama

U napadu na pomorsku bazu i školu "Shajareh Tayyebeh", koji se dogodio 28. februara, život je izgubilo najmanje 175 osoba, mahom djece. Analiza fotografija koje je objavila iranska državna televizija otkrila je ključne tehničke detalje koji se podudaraju sa specifikacijama američkog Ministarstva odbrane:

Satelitska tehnologija: Pronađena je antena za satelitski prenos podataka (SDL ANTENNA). Prema ugovornim brojevima, ovu komponentu je 2014. godine isporučila američka kompanija Ball Aerospace Technologies.

Američki pogon: Jedan od dijelova nosi eksplicitnu oznaku "Made in USA" i potpis proizvođača Globe Motors iz Ohaja. Ova kompanija je godinama glavni dobavljač aktuatora koji upravljaju krilima rakete Tomahawk.

Stručna potvrda: Bivši vojni stručnjaci i istraživači mreže Bellingcat potvrdili su da se ostaci identični onima viđenim u ranijim američkim intervencijama u Jemenu i Siriji.

Kontradikcije iz Bijele kuće

Ovi nalazi predstavljaju ozbiljan diplomatski izazov za administraciju Donalda Trumpa. Dokazi ukazuju na to da su projektili ispaljeni sa američkih ratnih brodova tokom šire akcije usmjerene na iranske vojne ciljeve istog dana kada je pogođen civilni objekat.

Iako je Bijela kuća inicijalno negirala odgovornost za civilne žrtve, dokazi koje je analizirao "New York Times" potvrđuju da je škola pogođena tokom serije američkih udara usmjerenih na obližnju pomorsku bazu.