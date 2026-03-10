U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje kriminalnoj grupi koju je prema stavu SDT-a formirao Nikšićanin Strahinja Koprivica optuženoj za šverc marihuane.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na ročištu pred vijećem sudije Borisa Bulatovića danas je vođena rasprava o dokazima koje je tužilaštvo putem međunarodne pravne pomoći pribavilo od hrvatskih pravosudnih organa, dok je sud odbio predlog advokata Danila Mićovića i Stefana Jovanovića da se dio tih dokaza izdvoji iz spisa predmeta, prenosi Dan.

Specijalno tužilaštvo (SDT) navelo je da su sudu dostavljeni materijali iz Opštinskog suda u Zagrebu od 14. aprila 2025. godine, koji se odnose na postupke vođene u Hrvatskoj. Prema njihovim riječima, u Puli je vođen postupak protiv tri osobe koje su zaključile sporazum o priznanju krivice,ali na kojoj presudi, prema tvrdnjama odbrane, nema klauzule pravosnažnosti, kao i protiv Domagoja Oreča, protiv kojeg je formiran poseban predmet.

Odbrana je osporila upotrebljivost tih dokaza, navodeći da se radi o fragmentima spisa iz postupka koji se protiv Oreča vodi u Zagrebu i koji još nije pravosnažno okončan. Advokat Danilo Mićović kazao je da samo vođenje krivičnog postupka protiv nekog lica u drugoj državi koji nije pravosnažan, ne može biti dokaz u ovom postupku, jer bi se time, kako je naveo, narušio princip pretpostavke nevinosti, navodi Dan.

Uprkos tome, sud je odbio predlog odbrane za izdvajanje spornih dokaza iz spisa predmeta, uz obrazloženje da su oni pribavljeni zakonito putem međunarodne pravne pomoći.

Nakon toga, advokati Danilo Mićović i Stefan Jovanović predložili su da se radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja putem međunarodne pravne pomoći od nadležnih organa u Hrvatskoj pribave podaci o THC vrijednosti marihuane zaplijenjene u toj državi, kako bi se izvršila komparacija sa marihuanom koja je predmet ovog postupka.

U nastavku ročišta preslušavane su komunikacije sa aplikacije Skaj, za koje tužilaštvo tvrdi da se odnose na aktivnosti optužene kriminalne grupe.

Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije koju je, prema tvrdnjama tužilaštva, organizovao okrivljeni Strahinja Koprivica početkom 2019. godine. Grupa je djelovala na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske do aprila 2021. godine. Kao pripadnici ove grupe označeni su Igor Krstović, Nikola Vukotić, BlažoĐurković i Marinko Koprivica, uz druga zasad nepoznata lica. Terete se za krijumčarenje narkotika i nedozvoljenu trgovinu radi sticanja nezakonite dobiti i moći.