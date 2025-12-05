logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Robija Vilijamsa na žrijebu za Mundijal 2026. pratili milioni: Pridružila mu se pjevačica koja je prodavala krv

Robija Vilijamsa na žrijebu za Mundijal 2026. pratili milioni: Pridružila mu se pjevačica koja je prodavala krv

Autor Marina Cvetković
0

Robi Vilijams i Nikol Šerzinger imali su tu čast da otpjevaju pjesmu na žrijebu za Mundijal 2026.

Robija Vilijamsa na žrijebu za Mundijal 2026. pratili milioni Izvor: YouTube/FIFA

Nakon spektakularnog nastupa Andree Bočelija, na žrijebu za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. voditeljka programa, Hajdi Klum najavila je Robija Vilijamsa i Nikol Šerzinger.

Popularni britanac i veliki ljudbitelj fudbala, otpjevao je pjesmu obučen u sivo odijelo, a na sceni mu se pojavila nekadašnja pjevačica grupe "Pussycat Dolls", Nikol Šerzinger, koja važi za jednu od najzgodnijih u svjetskom šou-biznisu.

Nikol je za ovu priliku zablistala u svjetlucavoj zelenoj haljini, koja je isticala njene atribute. 2.000 osoba je bilo prisutno na svečanoj manifestaciji, a kako su naveli više od milion ljudi je pratilo događaj putem lajv prenosa.

Pjevačica koja je nekada bila u ljubavi sa Luisom Hamiltonom, je nedavno proslavila 47. rođendan, a s ponosom već neko vrijeme nosi i titulu jedne od najljepših i najatraktivnijih žena u svijetu šoubiznisa.

Iako danas živi raskošan, glamurozan život i uživa podršku miliona obožavatelja širom svijeta, njen put ka uspjehu nije bio lak. Nikol potiče iz skromne porodice, a tokom studiranja radila je razne poslove kako bi finansirala školovanje. Tako je jedno vrijeme prodavala šminku, pjevala opere u jednom italijanskom restoranu, a kad joj je bilo najteže, davala je krv za novac.

"Najsiromašniji period mog života bio je upravo dok sam studirala. Sjećam se da sam često davala krv kako bih imala dovoljno novca za plaćanje računa ili hranu. Najčešće sam jela palačinke s vodom, bile su jeftine, a držale su me sitom", ispričala je Nikol Šerzinger jednom prilikom.

Možda će vas zanimati


Tagovi

robi vilijams Nikol Šerzinger mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ