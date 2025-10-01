Robi Vilijams ima Turetov sindrom: Nedavno mu saopštili dijagnozu

Robi Vilijams je prvi put javno priznao da u tajnosti živi sa Turetovim sindromom.

Nekadašnji član svjetske pop senzacije Take That Robi Vilijams (51),gostovao je u podkastu "I'm ADHD! No You're Not" u kojem je otkrio da je nedavno radio test na autizam i dobio iznenađujuću dijagnozu.

Vilijams kaže da se njegovi simptomi Turetovog sindroma ne ispoljavaju nevoljnim pokretima, tikovima ili riječima, već su mu misli toliko intenzivne da ništa ne može da ih "utiša".

Govoreći u prvoj epizodi nove sezone podkasta "I'm ADHD! No You're Not", koji vode Pol Vajthaus i dr Majn Konkbajir, Robi je otkrio da je nedavno uradio test na autizam. Rezultat je bio negativan, ali je pokazao prisustvo "autističnih osobina", uključujući anksioznost koja se javlja kada mora da napusti svoju sigurnu zonu – svoj krevet.

"Tek sam nedavno shvatio da imam Turetov sindrom, ali kod mene se to ne ispoljava spolja. To su nametljive misli koje mi se dešavaju, šetao sam ulicom prije neki dan i shvatio da su te nametljive misli dio Tureta. Samo što ne izlaze napolje. I ne samo to, čovjek bi pomislio da bi stadion pun ljudi koji ti iskazuju ljubav mogao da posluži kao (odvraćanje pažnje), ali šta god da je u meni, to ne može da čuje. Ne mogu to da primim, da osjetim", rekao je pjevač .

Turetov sindrom je nasljedno neurološko stanje koje se karakteriše nevoljnim zvucima i pokretima poznatim kao tikovi.

Ovo stanje je pogodilo i drugog poznatog muzičara, Luisa Kapaldija, koji je zbog toga 2023. napravio pauzu u karijeri, nakon što nije uspeo da završi nastup na festivalu Glastonberi.

Poput škotskog pjevača, i Robi kaže da njegovo mentalno zdravlje snažno utiče na njegove turneje i nastupe uživo i priznaje da se i dalje teško nosi sa zahtjevima života na putu.

Robbie Williams reveals he's developed Tourette's after battling 'intrusive thoughts' and says he's 'terrified' to perform livehttps://t.co/RMaNNzJmB7 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb)October 1, 2025

"Imam vrlo komplikovan odnos prema turnejama i nastupima uživo. Ljudi kažu: 'O, ideš na turneju? Mora da si baš uzbuđen.' Zapravo, nisam. Ja sam užasnut, znaš? Užasnut sam. Maskiram se kao olimpijac u maskiranju, jer ono što sam uspio da uradim, što mi je i štetilo. Djelujem kao da sam pun samopouzdanja, arogantan, samouvjeren, i pravim grandiozne gestove. To mi je i pomoglo, jer mi je lice završilo na posterima i ljudi i dalje kupuju karte. Ali zapravo, ono što se zaista dešava iznutra, jeste da se stalno osjećam potpuno suprotno od toga", rekao je pjevač, prenosi Dejli Mejl.

