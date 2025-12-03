7 Netfliks serija koje svi trenutno bindžuju: Triler koji je čista "navlakuša" već ima 14.000.000 pregleda

Ukoliko ste u potrazi za dobrim prijedlozima serija, donosimo trenutno najgledanije naslove na Netfliksu

Izvor: printscreen/youtube/Netlix/Prime Video

Kada je u pitanju Netfliks, često smo imali onaj osjećaj da "nema ništa dobro", da nam ništa ne drži pažnju i da džabe trošimo vrijeme. Međutim, u posljednje vrijeme imamo niz iznenađenja, s obzirom da je ponuda prilično šarena.

Interesantno je da, iako su mnogi očekivali da će peta sezona "Stranger Things" odmah da sruši sve rekorde, to se još nije desilo. Serija je stigla tek 26. novembra, pa joj treba malo vremena da “zauzme tron”.

A dok čekamo da se to dogodi, jasno je zašto su neki drugi naslovi osvojili publiku i privukli nevjerovatan broj gledalaca.

7. Black Doves

Black Doves Izvor: YouTube

Prati Helen Veb, ženu koja spolja djeluje kao posvećena majka i političarka, a u stvarnosti je dugogodišnja špijunka tajne organizacije. Njena rutina se ruši kada njenog ljubavnika ubiju, što je uvodi u opasan vrtlog zakulisnih operacija. Organizacija šalje njenog starog prijatelja, ubicu po imenu Sam Jang, da je zaštiti. Zajedno otkrivaju mrežu kriminala, političkih igara i tajni koje godinama tinjaju u Londonu, u vrijeme predbožićne napetosti.

6. Stranger Things

Stranger things 5. sezona tizer Izvor: Netflix

Radnja "Stranger Things-a" smještena je u gradić Hokins tokom osamdesetih, gdje nestanak dječaka Vila Bajrsa otkriva postojanje paralelnog svijeta zvanog "The Upside Down". Njegovi prijatelji, zajedno sa porodicom i misteriznom djevojčicom Eleven, započinju potragu koja prerasta u borbu protiv natprirodnih sila. Grad postepeno otkriva tajne državnog eksperimenta koji je otvorio vrata tom mračnom svijetu. Kroz sezone, likovi odrastaju, suočavaju se sa sve većim prijetnjama i održavaju prijateljstva koja su srce cijele priče.

5. The Crystal Cuckoo

The Crystal Cuckoo Izvor: YouTube

Riječ je o španskoj limitiranoj seriji (2025) koja prati mladu doktorku Klaru Merlo. Nakon što doživi srčani udar, Klara dobija transplantacijom srce i odlučuje da otkrije ko je bio njen donor. Ta potraga je vodi u udaljeno planinsko selo Jeskes, gdje otkriva da donor nije bio običan mladić, već neko povezan sa tragičnim događajem iz prošlosti. Kada stigne u Jeskes, njen dolazak pokreće nove nestanke i budi mračne tajne mještana — uključujući i davno zataškan nestanak bebe — zbog čega se Klara nalazi usred opasne mreže porodičnih trauma i zločina.

4. Dynamite Kiss

Dynamite Kiss trejler Izvor: YouTube

Dynamite Kiss (2025) je korejska rom-kom serija u kojoj glavnu ulogu ima Go Da-rim — žena koja iz očaja da nađe posao laže da je udata i majka, samo da bi dobila zaposlenje u firmi za proizvode za bebe.

Njen šef je Gong Ji-hjek — staložen, strogi tim lider koji vjeruje da je ona stvarno udata kad ga ona slučajno poljubi. Kada Da-rim shvati da mora da nastavi prevaru da bi sačuvala posao i pomogla da plati dugove i medicinske troškove svoje porodice, situacija se dodatno zakomplikuje — laž prerasta u višeslojnu priču sa emocijama i nesigurnostima.

3. Last Samurai Standing

Last Samurai Standing | Official Trailer Izvor: YouTube

"Last Samurai Standing" vodi nas u Japan 1878. godine, gdje stotine razoružanih bivših samuraja, na čelu sa likovima Šibasaki Genošuke i drugim ratnicima, prihvataju da učestvuju u smrtonosnoj igri preživljavanja. U vremenu kada je njihov stalež ukinut, jedino što im je preostalo jeste borba za opstanak i čast. Ogromna novčana nagrada za posljednjeg preživjelog postaje jedina nada da povrate dostojanstvo. Serija brutalno prikazuje sukob tradicije i modernog doba kroz krvavu borbu koja preispituje moral i identitet ratnika.

2. Absentia

Absentia 3 Izvor: YouTube

Serija prati FBI agentkinju Emili Birn koja tokom potrage za serijskim ubicom nestaje i godinama je smatraju mrtvom. Nakon šest godina pronalaze je živu, ali bez ijednog sjećanja na zatočeništvo, dok joj je porodica nastavila dalje bez nje. Povratak kući pretvara se u košmar kada postane osumnjičena u novom nizu brutalnih zločina. Emili pokušava da povrati identitet i istinu, dok se bori sa paranojom, tajnama i sve dubljom sumnjom u ljude koje je nekad voljela.

1. The Beast In Me

The Beast in Me | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

U mini-seriji "The Beast In Me", spisateljica Egi Vigs pokušava da preživi tugu nakon gubitka sina i potpuno se povlači iz svijeta pisanja. Novi komšija, tajanstveni Najl Džarvis, čovjek sa mračnom reputacijom, budi njen interes i ona odluči da napiše knjigu o njemu. Ubrzo otkriva da se iza njegove prošlosti kriju sijenke, a njihovo poznanstvo prerasta u opasnu psihološku igru. Napetost raste iz dana u dan, dok Egi shvata da istina o njemu može biti smrtonosnija nego što je zamišljala.