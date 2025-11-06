Glumica u hit seriji na Netfliksu nosi ime slavnog Srbina na grudima: Pljušte prozivke na račun "Nobody wants this"

Serija "Nobody Wants This" (druga sezona) našla se na meti oštrih kritika zbog preteranog reklamiranja proizvoda, a mnogima je zapala za oko majica Kristin Bel sa imenom čuvenog Srbina.

Serija "Nobody Wants This" stekla je kultni status otkako je njena prva sezona premijerno prikazana prošle godine, ali neke fanove je druga sezona razočarala zbog jednog posebnog detalja.

Druga sezona je premijerno prikazana početkom ovog meseca, ali su mnogi gledaoci opisali da deluje kao "jedna velika reklama" i tvrde da više liči na oglas nego na televizijsku seriju.

Fanovi besni zbog reklama

Popularna romantična komedija na Netfliksu, u kojoj Kristen Bel glumi Džoan, a Adam Brodi rabina Nou, postala je trenutni hit kada se pojavila na platformi prošle godine. ali reklame u novoj sezoni razbesnele su fanove.

"Ovo nije zabava, ovo je niz sponzorstava brendova povezanih preteranim scenama Morgan kako dodiruje kosu", kritikovao je jedan gledalac. U seriji se likovi često pojavljuju s jasno vidljivim brendovima - šoljama i kutijama Dunkin' Donutsa, nakitom Jennifer Meyer (bliske prijateljice kreatorke serije Erin Foster), duksericom brenda Fly by Jing (poznatog po sječuanskom čili ulju) i krupnim kadrovima proizvoda Estée Lauder tokom upotrebe.

"Trebalo je da preimenuju seriju u Nobody Wants This Product Placement", našalio se jedan korisnik Reddita ("Niko ne želi plasiranje ovih proizvoda" prim. prev.)

"Baš odvlači pažnju, lol", složio se drugi. "Tek sam na polovini sezone i morao sam da proverim da li već postoji tema o ovome. Da, nisu se ni trudili da prikriju reklamiranje Airbnb-ja. Mogli su barem da pokušaju", dodao je neko drugi.

"Ovo je bilo očigledno i loše kao u The Truman Show-u", izjavio je neko drugi, dok je još jedan korisnik dodao: "Reklame u Nobody Wants This mi izazivaju neprijatnost."

"Količina reklamiranja ove sezone je toliko smešna da serija praktično deluje kao ogroman infomercijal", prokomentarisao je jedan gledalac u Reddit diskusiji.

Majica sa imenom Den Tane na glavnoj glumici

Takođe, postoje i dve scene sa restoranom Dan Tana’s, slavnog Srbina Den Tane - u jednoj Džoan nosi majicu sa natpisom Dan Tana's, a kasnije u epizodi prikazuju i sam natpis restoran Den Tana's.

Ko je Den Tana?

Dobrivoje Tanasijević, Den Tana, bio je jedan od najbogatijih i najuticajnih Srba u svetu, a bogatstvo je stekao kao vlasnik najprestižnijeg restorana u Los Anđelesu koji se zove po njegovom umetničkom imenu "Dan Tana's", koji su posećivale mnogobrojne zvezde sa A liste.

Ovaj bivši fudbaler i glumac, svojevremeno je ispričao kako je famozni restoran kupio za svega jedan dolar, a pre izvesnog vremena prodao ga je za milione američkih novčanica.

Rođen kao Dobrivoje Tanasijević nadomak Beograda, u tadašnjoj Jugoslaviji, Tana je još kao tinejdžer igrao fudbal, a kasnije postao profesionalni fudbaler u Kanadi, pre nego što je odlučio da se preseli u Holivud.

Preminuo je 16. avgusta 2025. u 90. godini i sahranjen je u Beogradu.