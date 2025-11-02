Danci su ponovo napravili remek-djelo: Novi triler na Netfliksu će vas prikovati za ekran, i to sa razlogom

Serija "The Asset" stigla je na Netfliks 27. oktobra, a svih šest epizoda dostupno je za gledanje širom svijeta.
Ljubitelji kriminalističkih drama, pripremite se — na Netfliks je stigao potpuno novi špijunski triler "The Asset" (Operativka) koji će vam sigurno ubrzati puls. Ova napeta danska serija prati agentkinju koja se infiltrira u kriminalno carstvo, a njen zadatak je da se sprijatelji sa devojkom ozloglašenog mafijaškog šefa. Ako tražite seriju punu napetosti, intriga i neočekivanih preokreta, "The Asset" je pravi izbor za vas.
O čemu se radi?
Šestodjelni triler, u originalu nazvan "Legenden", prati obaveštajnu agentkinju Teu (Klara Deso), ambicioznu policijsku kadetkinju. Njen zadatak je da se infiltrira u kriminalno podzemlje kao stručnjak za drago kamenje, kako bi razotkrila operacije koje već godinama izmiču obavještajnoj službi.
Da bi uspjela, Tea mora da se zbliži sa Ešli, devojkom šefa kriminalne organizacije i ključnom osobom za prikupljanje važnih informacija. Međutim, kako se Tea sve više povezuje sa Ešli i svedoči mračnoj stvarnosti njenog života unutar Miranove kontrolne mreže, počinje da preispituje svoju pravu lojalnost i granice između dužnosti i saosećanja.
Kreator serije, Samanou Ašeše Salstrom, otkrio je šta gledaoci mogu da očekuju:
"Privuklo me je da ispričam ovu priču jer istražuje složenost identiteta i lojalnosti pod ekstremnim pritiskom. Kroz Teino putovanje vidimo dokle je neko spreman da ide da bi učinio ono što veruje da je ispravno – naročito kada se granice između dobra i zla zamagle. Oduvijek sam želio da radim na kriminalističkoj seriji koja u centar priče stavlja svoje likove, njihov razvoj i međusobne odnose. Upravo to čini 'The Asset'“.
Ko glumi u seriji?
Glavnu ulogu agentkinje Tee tumači Klara Deso, dok pored nje glume Marija Kordsen, Afšin Firouzi, Nikolas Bro, Soheil Bavi, Arian Kašef i Lara Li Melik Skovgard.