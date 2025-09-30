Španska mračna mini-triler serija počistila konkurenciju: Već je u top 5 i nadmašila je original po kom je nastala

"Angela" je španska adaptacija britanskog trilera "Angela Black", a sudeći po reakcijama publike, već je nadmašila original

Izvor: printscreen/youtube/Cine con Ñ

Netfliksova lista "top 10 najgledanijih" dobila je ozbiljnog konkurenta koji je za kratko vrijeme uspio da istjera druge veće naslove suvereno grabeći ka vrhu. Reč je o španskoj seriji "Angela", psihološkom trileru nastalom po britanskoj drami "Angela Black". Serija je najprije emitovana u Španiji prošle godine, a zatim je 26. septembra tiho stigla i na Netflix.

Međutim, tišina nije dugo potrajala – mini triler serija već je uspjela da zauzme peto mjesto i prestigne velike hitove poput "Alice in Borderland" i "Wednesday".

O čemu se radi u seriji?

"Angela" donosi napetu i emotivnu priču o ženi koja na prvi pogled ima sve – skladan brak, porodicu i miran život. Međutim, iza te naizgled savršene slike krije se bolna istina o nasilju koje trpi u sopstvenom domu. Njena svakodnevica počinje da se mijenja onog trenutka kada u njen život ponovo uđe stari poznanik, a sa njim i tajne koje je godinama pokušavala da zakopa.

Izvor: printscreen/youtube/Cine con Ñ

Kako prošlost počinje da se sudara sa sadašnjošću, Angela se suočava sa pitanjem koliko daleko je spremna da ide da bi zaštitila sebe i svoje najbliže. Serija pažljivo gradi atmosferu – nije brzi već spori triler drama koja polako, ali intenzivno uvlači gledaoca u svijet ispunjen sumnjom, manipulacijom i neočekivanim obrtima.

Pogledajte trejler:

Angela, trejler Izvor: YouTube

Serija brzo dospjela na top liste

Zanimljivo je da je serija veoma brzo privukla publiku, jer internacionalnim naslovima obično treba više vremena da se probiju na Netfliksovim listama – ako uopšte uspiju. Samo to što se "Angela" već našla među pet najgledanijih govori da je gledaoci doživljavaju kao napetu, mračnu i intrigantnu priču vrijednu pažnje.

Šta treba da znate prije gledanja

Ukoliko se još uvijek dvoumite da li da pogledate ovaj mračan naslov, evo šta bi trebalo da znate: ovo nije brzi triler pun akcije, već serija koja polako gradi napetost i atmosferu, dajući prostora likovima i njihovom svijetu. Upravo zbog toga je savršena za one koji vole serije koje "rade na duge staze" i uvlače vas postepeno.

Izvor: printscreen/youtube/Cine con Ñ

Iako je adaptacija britanske "Angela Black", španska verzija donosi sopstveni šmek – prije svega kroz autentične lokacije i kulturološki okvir. Veći dio snimanja odvijao se u Baskiji, a ključne scene smještene su u gradiće kao što su Mungia, Mundaka i Bermeo, kao i u obalni Bilbao.