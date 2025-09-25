3 sjajne serije stižu na Netfliks: Od komedije do istinitih priča, ova ostvarenja ne smijete propustiti ove jeseni

Jesen na Netfliksu počinje spektakularno - od istorijskih drama, kultnih komedija i jezivih trilera. Ove serije ne smijete propustiti.

Jesen je idealno vrijeme za bindžovanje serija uz topli napitak nakon napornog radnog dana. Evo šta možete pogledati krajem septembra i u oktobru na Netlfiksu.

Od istorijskih drama i kultnih komedija, preko mračnih trilera i distopijskih pustolovina - ljubitelje različitih žanrova očekuje prava serijska gozba.

"House of Guinness"

Premijera: 25. septembar 2025.

"House of Guinness" je potpuno nova Netfliksova serija čiji je autor Stiven Najt, najpoznatiji po hit gangsterskoj seriji "Peaky Blinders". Cijela prva sezona biće objavljena 25. septembra 2025, ekskluzivno na popularnom striming servisu.

Slično kao i "Peaky Blinders", "House of Guinness" je istorijska drama zasnovana na stvarnim događajima i ličnostima. Radnja počinje nakon smrti pivarskog magnata ser Bendžamina Ginisa, koji je preminuo 1868. godine u Dablinu, u Irskoj. Serija prati njegovu četvoro odrasle djece - Artura, Edvarda, Anu i Bendžamina, i njihov život posle smrti slavnog oca.

Očekuje se da "House of Guinness" bude jedan od najvećih Netflixovih hitova ove nedelje, i da potencijalno skine sa prvog mesta seriju "Black Rabbit", koja je trenutno najgledanija.

"The Good Place"

U pitanju je komedija nominovana čak 12 puta za Emi nagradu, u kojoj glume Ted Denson i Kristen Bel. Originalno je emitovana na NBC mreži. Ova duhovita serija kombinuje komediju i romansu sa elementima natprirodne fantazije.

Pogledajte trejler:

trejler za seriju The good place Izvor: Youtube / IGN

Kristen Bel igra Elenor Šelstrop, moralno upitnu ženu koja se, nakon smrti, iznenada nađe u idiličnom zagrobnom životu. Međutim, ubrzo shvata da je došlo do zabune i da se našla tamo greškom, pa pokušava da sakrije svoju prošlost kako bi ostala u "raju".

Serija je prvi put prikazana 2016. godine i tokom svih sezona dobila je skoro savršenu ocjenu na Rotten Tomatoes - čak 97%. Druga i četvrta sezona ocijenjene su čistom desetkom, dok je publika seriji dala impozantnih 90%.

"Alice in Borderland"

Premijera treće sezone: 25. septembar 2025.

Jedna od najočekivanijih premijera mjeseca na Netfliksu je povratak japanskog trilera "Alice in Borderland". Serija je prvi put prikazana 2020. godine i dosad ima dvije sezone sa po osam epizoda. Ako počnete da gledate večeras, možete stići da završite prve dvije prije premijere treće.

Radnja se odvija u distopijskoj verziji Tokija koji je gotovo pust. Glavni junak Arisu (tumači ga Kento Jamazaki) je mladić bez cilja, opsjednut video-igrama, koji se sa prijateljima nađe u opasnoj igri preživljavanja.

Alice in Borderland trejler Izvor: Youtube / Netflix

