"Sramota šta radite": Netfliks izabrao miljenika žena za serijskog ubicu, javnost širom svijeta bijesna

Treća sezona serije Monster, pod nazivom Monster: The Ed Gein Story, na Netfliks stiže 3. oktobra, a već je izazvala burne reakcije.

Izvor: Netflix

Netfliks se ponovo našao na meti žestokih kritika zbog nove sezone svoje popularne serije Monster, ovoga puta zbog navodnog "se*sualizovanja“ serijskog ubice Eda Gina, kojeg će tumačiti glumac Čarli Hanam. Odluka da ulogu zloglasnog ubice dobije konvencionalno privlačan glumac izazvala je burne rasprave na društvenim mrežama.

Ko je bio Ed Gin?

Ed Gin, poznat i kao Mesar iz Plejnfilda, bio je američki ubica i pljačkaš grobova.

Monster: The Ed Gein story Izvor: Netflix

Odgovoran je za dva ubistva, ali je postao ozloglašen po morbidnoj praksi iskopavanja leševa. Djelove tijela koristio je za izradu odjeće i namještaja, čime je postao inspiracija za neke od najpoznatijih fiktivnih ubica u istoriji Holivuda, poput Normana Bejtsa iz filma Psiho i Lederfejsa iz Teksaškog masakra motornom testerom.

Žestoke reakcije publike

Nakon objave prvih fotografija i trejlera za novu sezonu, kritike su se usmjerile na tvorca serije, Rajana Marfija. Gledaoci smatraju da se ponavlja obrazac iz prve sezone, koja je kritikovana zbog prikaza Džefrija Dahmera. Odabir Čarlija Hanama, koji fizički uopšte ne liči na pravog Eda Gina, bio je kap koja je prelila čašu za mnoge.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari. Jedan korisnik napisao je:

"Rajan Marfi koji pokušava da prokleti Ed Gin, od svih ljudi, izgleda se*si, jednostavno je sledeći nivo poremećenosti čak i za njega. Duboko je sramotno što mu je još uvijek dozvoljeno da radi ovakve stvari. Sve je to najgora vrsta bljuvotine", "Šta je ovo, do đavola? Učiniti Dahmera 'se*si' bilo je dovoljno loše, ali Ed Gin?! Ovo je ludilo!“

Šta kaže struka?

Psihološkinja Ej Džej Marsden za Mirror US komentarisala je izbor glumca:

"Ovo je zanimljiva rasprava. S jedne strane, čini se da Rajan Marfi doista ima obrazac odabira konvencionalno privlačnih glumaca za ove groteskne uloge."

Dodala je da neki obožavaoci smatraju da se time nenamjerno glamurizuje pravi ubica:

"Neki bi čak mogli otići toliko daleko da kažu da Rajan Marfi prepisuje istoriju na način koji trivijalizuje njegove žrtve i menja javno sjećanje na događaj."

Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Ipak, naglasila je da je Marfijeva namjera vjerovatno da podstakne razgovor o ovim jezivim ubistvima i angažuje publiku.

Zaključila je da, sve dok se serija drži činjenica i ne senzacionalizuje događaje, izbor glumca nije nužno problem.

"Nažalost, tvrdnja o hiperse*sualizaciji, po mom mišljenju, nije potpuno neutemeljena – zapravo, ona naglašava ponavljajući problem u načinu na koji se priče o istinitim zločinima pakuju i prodaju široj publici. Važno je održati dostojanstvo žrtava i činjeničnu tačnost zločina.“

Treća sezona serije Monster, pod nazivom Monster: The Ed Gein Story, na Netfliks stiže 3. oktobra.