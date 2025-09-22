logo
Prekinuto snimanje novog "Spajdermena": Tom Holand doživio nesreću na setu, hitno prebačen u bolnicu

Autor Dragana Tomašević
0

Glumac Tom Holand zadobio je povredu glave i potres mozga na snimanju kaskaderske scene u nastavku filma "Spajdermen"

Holand doživio nesreću na setu Izvor: YouTube/IMDB

Filmski "Spajdermen", glumac Tom Holand, hitno je prebačen u bolnicu nakon neuspjelog kaskaderskog poduhvata u nastavku serijala.

Holand je, prema pisanju "Dejli Mejla" hitno prebačen u bolnicu nakon što je kaskaderska scena pošla u zlu zbog čega je obustavljeno snimanje blokbastera od 150 miliona dolara.

Holand (29) je povrijedio glavu nakon pada na setu u studiju u Velikoj Britaniji, i prebačen je u bolnicu gdje mu je dijagnostikovan potres mozga. Vjeruje se da će snimanje filma "Spajdermen" biti obustavljeno nekoliko nedelja, dok se ne oporavi.

Britanski mediji su ovim povodom dobili i informacije od Hitne pomoći koja je dobila poziv na set studija.

"Pozvani smo u petak u 10:30 zbog pacijenta koji je zadobio povredu. Ambulantna kola su poslata na lice mjesta, a pacijent je prevezen u bolnicu na dalju negu". 

Glumčev otac Dominik Holand, izjavio je medijima da će njegov sin neko vrijeme biti odsutan na snimanja, nakon čega je Holand viđen na jednoj humanitarnoj večeri sa verenicom i koleginicom Zendejom, ali je ranije napustio događaj jer se nije osjećao dobro.

