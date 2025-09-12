Zvezda Netfliksove serije preminula u 37. godini: Glumac pao sa zgrade, fanovi u neverici

Kineski glumac i pevač, Ju Menglong, koji je glumio u popularnoj Netfliksovoj seriji "Večna ljubav" preminuo je u 37. godini nakon pada sa zgrade.

Izvor: Youtube printscreen / Viki Global TV

Iznenadna smrt Jua Menglonga rastužila je fanove širom Azije, jer mnogi pristalice tuguju za jednim od najpopularnijih poznatih ličnosti u zemlji.

Ju, rođen 1988. godine u okrugu Midong u Kini, postao je poznat široj publici nakon što je igrao u hit fantastično-romantičnoj drami iz 2017. "Eternal Love". Pre toga, stekao je bazu fanova zahvaljujući ulozi u kineskoj istorijskoj veb drami "Go Princess Go".

Njegova smrt usled pada sa visine potvrđena je 11. septembra od strane njegove menadžment ekipe.

Ju Meng poslednji trenuci pred smrt Izvor: Youtube / CBIZ ENT

"Sa nepodnošljivom tugom objavljujemo da je naš voljeni Menglong pao u smrt 11. septembra. Policija je isključila bilo kakvu krivičnu radnju. Nadamo se da će počivati u miru i da će njegovi najbliži ostati jaki", saopštila je kompanija u video izjavi na Weibu.

Međutim, fanovi glumca spekulišu na internetu o tome šta se glumcu dogodilo u njegovim poslednjim trenucima. Prema jednom sada obrisanom postu sa paparaci naloga, Ju je preminuo u Pekingu "nakon pada sa visine" u stanu prijatelja.

37-godišnjak je provodio veče sa pet ili šest prijatelja pre nego što se u 2 sata ujutru zaključao u gostinjsku sobu, navodi Daily Mail.