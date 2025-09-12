Zvezda Netfliksove serije preminula u 37. godini: Glumac pao sa zgrade, fanovi u neverici

Kineski glumac i pevač, Ju Menglong, koji je glumio u popularnoj Netfliksovoj seriji "Večna ljubav" preminuo je u 37. godini nakon pada sa zgrade.
Iznenadna smrt Jua Menglonga rastužila je fanove širom Azije, jer mnogi pristalice tuguju za jednim od najpopularnijih poznatih ličnosti u zemlji.
Ju, rođen 1988. godine u okrugu Midong u Kini, postao je poznat široj publici nakon što je igrao u hit fantastično-romantičnoj drami iz 2017. "Eternal Love". Pre toga, stekao je bazu fanova zahvaljujući ulozi u kineskoj istorijskoj veb drami "Go Princess Go".
Njegova smrt usled pada sa visine potvrđena je 11. septembra od strane njegove menadžment ekipe.
"Sa nepodnošljivom tugom objavljujemo da je naš voljeni Menglong pao u smrt 11. septembra. Policija je isključila bilo kakvu krivičnu radnju. Nadamo se da će počivati u miru i da će njegovi najbliži ostati jaki", saopštila je kompanija u video izjavi na Weibu.
Međutim, fanovi glumca spekulišu na internetu o tome šta se glumcu dogodilo u njegovim poslednjim trenucima. Prema jednom sada obrisanom postu sa paparaci naloga, Ju je preminuo u Pekingu "nakon pada sa visine" u stanu prijatelja.
37-godišnjak je provodio veče sa pet ili šest prijatelja pre nego što se u 2 sata ujutru zaključao u gostinjsku sobu, navodi Daily Mail.