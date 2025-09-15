Učesnica "Elite 9" pala u nesvijest u programu uživo: Obezbjeđenje hitno reagovalo, takmičari potrčali da joj pomognu

Dramatična scena odigrala se u "Eliti 9".

Izvor: TikTok printscreen/rusmir.b

U rijalitiju "Elita 9" tokom emisije uživo došlo je do incidenta kada se jedna od učesnica iznenada onesvijestila.

"Zovite obezbjeđenje, hitno joj dajte vodu!", rekli su ukućani, dok je Milena Kačavenda pokušala da joj pomogne.

"Izvadite joj jezik ne smije tako da stoji", rekla je učesnica.

Janjuš je upitao šta se dogodilo, a jedan zadrugar mu je objasnio.

"Šta joj se dogodilo?", upitao je Janjuš.

"Samo je stala ispred mene i pala", rekao je zadrugar koji je vidio cijeli incident.

Odabrani najlepši učesnici

Podsetimo, u žestokoj konkurenciji, sinoć su elitari ali i publika na mrežama odabrali najlepše takmičare "Elite 9".

Voditelj Darko Tanasijević nakon glasova stručnog žirija saopštio je ko je odnio najviše glasova. Pored mnogih novih lica, pobjedu su odneli iskusni rijaliti igrači - Mina Vrbaški i Filip Đukić.