logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Učesnica "Elite 9" pala u nesvijest u programu uživo: Obezbjeđenje hitno reagovalo, takmičari potrčali da joj pomognu

Učesnica "Elite 9" pala u nesvijest u programu uživo: Obezbjeđenje hitno reagovalo, takmičari potrčali da joj pomognu

Autor Ana Živančević
0

Dramatična scena odigrala se u "Eliti 9".

Učesnica "Elite 9" pala u nesvijest Izvor: TikTok printscreen/rusmir.b

U rijalitiju "Elita 9" tokom emisije uživo došlo je do incidenta kada se jedna od učesnica iznenada onesvijestila.

"Zovite obezbjeđenje, hitno joj dajte vodu!", rekli su ukućani, dok je Milena Kačavenda pokušala da joj pomogne.

"Izvadite joj jezik ne smije tako da stoji", rekla je učesnica.

Janjuš je upitao šta se dogodilo, a jedan zadrugar mu je objasnio.

"Šta joj se dogodilo?", upitao je Janjuš.

"Samo je stala ispred mene i pala", rekao je zadrugar koji je vidio cijeli incident.

@rusmir.bUčesnici naglo pozlilo, pala kao pokošena#zadruga#elita9♬ original sound - rusmir.b

Odabrani najlepši učesnici

Podsetimo, u žestokoj konkurenciji, sinoć su elitari ali i publika na mrežama odabrali najlepše takmičare "Elite 9".

Voditelj Darko Tanasijević nakon glasova stručnog žirija saopštio je ko je odnio najviše glasova. Pored mnogih novih lica, pobjedu su odneli iskusni rijaliti igrači - Mina Vrbaški i Filip Đukić

Možda će vas zanimati

Tagovi

Elita 9

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ