6 filmova o vještačkoj inteligenciji koje vrijedi pogledati na Netfliksu: Neki su opomene, a neki mračna "predviđanja"

Od legendi grčke mitologije, preko modernih priča o naučnikovom monstruoznom stvaranju, do tehnoloških dostignuća u dalekim univerzumima - priče o vještačkoj inteligenciji postoje već godinama.

Izvor: Youtube printscreen / VVS Films

Neki od ovih filmova su opomene koje upozoravaju na preveliku zavisnost od novih tehnologija, dok drugi istražuju kako uravnoteženo uklopiti upotrebu vještačke inteligencije u svakodnevni život. Ali jedno je sigurno, u našem svijetu koji se brzo mijenja, svi smo u nekom trenutku imali dodir sa različitim oblicima AI-ja.

Bez obzira na to gdje stojite po pitanju njene upotrebe - možda imate svog AI asistenta ili pak više volite tradicionalnu listu zadataka na papiru - imamo film o vještačkoj inteligenciji za svako raspoloženje.

Dakle, bilo da tražite triler, priču o odrastanju ili akcioni putovanje, pogledajte ovih šest filmova o AI koji nude različite perspektive o tome šta znači biti je svjestan u današnje vrijeme.

Afraid film veštačka inteligencija

Izvor: Youtube printscreen / Sony Pictures Entertainment

Afraid

Ako ste raspoloženi za nešto što će vas naježiti.

Priča: Dom, slatki dom - sveto mjesto za odmor, gdje možemo da se udaljimo od spoljnog svijeta i u miru opustimo. U ovom jezivom AI trileru, porodica Pajk dobija priliku da testira novi digitalni pametni kućni asistent pod nazivom AIA, koji bi trebalo da im pomogne da njihove zauzete živote učini malo lakšim. Međutim, tehnologija ubrzo počinje da reaguje na situacije na sve nepredvidivije načine, ostavljajući Pajkove u strahu od onoga u šta su se upustili.

U glavnim ulogama su: Džon Čo, Ketrin Voterston, Lukita Maksvel, Vajat Lindner, Aјzak Bej i Havana Rouz Liu.

Pouke koje smo naučili: Korišćenje tehnologije bez jasnih granica može biti recept za katastrofu.

Afraid trejler film veštačka inteligencija Izvor: Youtube / Sony Pictures Entertainment

Atlas

Ako ste raspoloženi za puno akcije.

Priča: Dženifer Lopez glumi Atlas Šepard, analitičarku podataka koja ne vjeruje vještačkoj inteligenciji i radi za vladu. Kada njen zadatak da porazi robotskog ratnika sa kojim dijeli mračnu prošlost pođe po zlu, njena jedina nada za spas čovječanstva može zavisiti od njene sposobnosti da vjeruje upravo tehnologiji koja joj je nekada preokrenula cijeli život. Pored Lopez, u filmu igraju i Simu Liu, Sterling K. Braun, Mark Strong i mnogi drugi.

Pouke koje smo naučili: Kada sumnjate, najbolje je da vjerujete sebi.

Atlas trejler za film Izvor: Youtube / Netflix

Subservience

Ako ste raspoloženi za nešto što će vas natjerati da isključite svoje uređaje.

Priča: Kada se koristi kao alat, može li vještačka inteligencija pomoći ljudima u raznim poslovima, oslobađajući vrijeme za ono što je najvažnije - kvalitetno vrijeme sa voljenima? U filmu Subservience, robotska kućna pomoćnica Alice (Megan Foks) je vjerni, porodično orijentisani android koji je programiran da upravo to i radi - obavlja kućne poslove od kuvanja i čišćenja do brige o djeci. Ali kada se veže za porodičnog čovjeka, Nika Peretija (Michele Morrone), i postane ljubomorna na njegovu ženu Megi (Madeline Zima), Alice postaje opasnost za cijelu porodicu.

Pouka koju smo naučili: Neke zadatke je najbolje prepustiti ljudima u prostoriji.

Subservience trejler Izvor: Youtube / VVS Films

Možda će vas zanimati: "Pakao će poćeti već 2027, a trajaće 15 godina": Tehnološki genije upozorava, ova radna mjesta će nestati

TAU

Ako ste raspoloženi za distopijski horor.

Priča: Iza svakog AI robota stoji čovjek koji ga je programirao. U ovom distopijskom trileru, čovjek iza sofisticirane vještačke inteligencije pod nazivom Tau (glasa mu pozajmljuje Geri Oldman) je sadistički naučnik Aleks Apton (Ed Skrein), koji otima ljude kako bi ih koristio kao ljudske ispitanike za dalji razvoj svoje tehnologije. Aptonova najnovija žrtva, Julija (Majka Monro), nalazi se zarobljena u njegovom visoko-tehnološkom zatvoru, gdje je prisiljena da prođe kroz niz eksperimenata dizajniranih da usavrše Tauove sposobnosti. Ali ona ima jednu stvar koju AI ne može da nauči - i moraće da iskoristi svoj lukavi duh da bi pobjegla.

Pouke koje smo naučili: Tehnologija ima svoje granice, i isto tako bi trebalo da ih imaju i njeni tvorci.

TAU trejler Izvor: Youtube / Netflix

The Electric State

Ako ste raspoloženi za priču o odrastanju.

Priča: Bez obzira u kom vremenskom periodu živite, postoji AI priča za svaku eru. The Electric State se odvija u retro-futurističkim SAD-ima 1990-ih, gde je rat između ljudi i svesnih robota potpuno razorila društvo. Film prati Mišel (Mili Bobi Braun), tinejdžerku siročad, koja se udružuje sa slatkim robotom po imenu Kozmo (glas Alana Tudika), krijumčarom Kitsom (Kris Prat) i njegovim robotskim saputnikom Hermanom (glas Entonija Mekija) na putovanju širom zemlje u potrazi za njenim mlađim bratom. U zvaničnoj glumačkoj ekipi su i Stenli Tuči, Vudi Harrelson, Dženi Sleit i mnogi drugi.

Pouke koje smo naučili: Ko-režiser filma, Džo Ruso, jednostavno je rekao za Tudum: "Ako film ima neku poruku, ona je da ostanete povezani sa ljudima oko sebe."

The Eclectic State trejler Izvor: Youtube / Netflix

The Wild Robot

Ako ste raspoloženi za nešto toplo i dirljivo.

Priča: Postoji mnogo opomenujućih priča o veštačkoj inteligenciji, ali The Wild Robot preokreće žanr AI priča. Ovaj dirljivi animirani film prati robota po imenu Roz (glas Lupite Njonjo), koja je nasukana na pustom ostrvu nakon brodoloma. Dok je zaglavljena tamo, Roz razvija nežnu vezu sa životinjama sa ostrva, uključujući i siroče – malu gusku. Pored Njonjo, u glumačkoj postavi su i Pedro Paskal, Kit Konor, Mark Hemil, Bil Naji i Ving Rejms.

Pouka koju smo naučili: Bilo da ste robot, ptić ili čovek, jedino što imamo jeste - jedni druge.