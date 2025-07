Šta sve izlazi u avgustu na Netfliksu: Povratak jedne od najiščekivanijih serija, stiže preko 40 naslova

Ukupno u avgustu stiže preko 40 novih serija i filmova, uključujući mnogo originalnog sadržaja.

Izvor: Netflix

Avgust je skoro tu, a sa njim stiže i novi Netfliks katalog, koji obećava naslove zbog kojih se nećete odvajati od kauča. Ovaj mesec donosi omiljene filmske hitove publike, ali i povratak jedne od najiščekivanijih serija. Da li ste spremni? Pogledajte šta sve dolazi na Netfliks u narednim danima.

Netflix izdanja za avgust 2025.

Bilo da volite komedije, drame, akcione filmove ili naučnu fantastiku, Netfliks ovog meseca nudi sadržaj za celu porodicu i svačiji ukus. Evo liste, kako biste mogli da počnete da pripremate kokice.

Početak meseca obećava

Odmah na početku meseca stižu pravi klasici filmske zabave: "American Pie", "Jurassic Park trilogija (Jurassic Park, The Lost World, Jurassic Park III), "Despicable Me" i nastavak, "Clueless", "Anaconda, Fast Times at Ridgemont High", "The Departed", "Groundhog Day", "Megamind", "Minions", kao i "Anaconda" i "Rush Hour" serijal – savršeni za binge uz kokice.

Takođe stiže Netfliksov film "My Oxford Year" i treća sezona "Perfect Match", uz drugu sezonu serije "Fire Country".

Tu nije kraj

Od 2. avgusta stiže i korejska drama "Beyond the Bar" (sezona 1)

5. avgusta: "Love Life" (sezone 1–2), "SEC Football: Any Given Saturday", "Titans: The Rise of Hollywood" (limitirana serija)

6. avgusta: "Wednesday" – sezona 1 (prvi deo)

Wednesday: Season 2 | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

8. avgusta: dokumentarac "Stolen: Heist of the Century"

11. avgusta: "Outlander" – sezona 7, Part 1 i "Sullivan’s Crossing" – sezona 3

12. avgusta: japanska serija "Final Draft" i komedija "Jim Jefferies: Two Limb Policy"

13. avgusta: dolaze "Fixed" (animirani film), "Love Is Blind: UK" (sezona 2), "Saare Jahan Se Accha", "Songs From the Hole", "Young Millionaires"

14. avgusta: druga polovina prve sezone Tyler Perry serije "Miss Governor", dokumentarna "In the Mud", anime "Mononoke The Movie" – Chapter II, kao i komplet "Quantum Leap" sezone 1 i 2

15. avgusta: kriminalna drama "Night Always Comes", rijaliti "Fit for TV", dokumentarac "The Echoes of Survivors"

16. avgusta: maraton "Fast & Furious" filmova (The Fast and the Furious, 2 Fast 2 Furious, Tokyo Drift, Fast Five, Fast & Furious 6, Furious 7, Hobbs & Shaw)

21. avgusta: premijera britanskog trilera "Hostage", plus španski "Death Inc". (sezona 3), nemačka drama "Fall for Me", tajlandska "Gold Rush Gang", i filipinska "One Hit Wonder"

Pogledajte trejler za film "Hostage":

Hostage | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

22. avgusta: film "Abandoned Man" i serije "Long Story Short", dokumentarac "The Truth About Jussie Smollett?"

27. avgusta: italijanska mini-serija "Fantasy Football Ruined Our Lives"

28. avgusta: teen drama "My Life With the Walter Boys" – sezona 2, adaptacija "The Thursday Murder Club", i nova serija "Barbie Mysteries: Beach Detectives"

29. avgusta: misteriozna španska serija "Two Graves" i dokumentarac "Unknown Number: The High School Catfish"

Takođe dolaze i naslovne serije poput "Aema, Christopher – A Beautiful Real Life", "Dinner Time Live with David Chang", "Katrina: Come Hell and High Water" i još nekoliko originala.

Ukupno u avgustu stiže preko 40 novih serija i filmova, uključujući mnogo originalnog sadržaja