Kultne strane i domaće pjesme koje ove godine slave 50. rođendan: Fredi Merkjuri vs Šaban i "slavuj iz Mrčajevaca"

Pojedini hitovi domaće i strane muzike ove godine pune jubilarni 50. rođendan, a kladimo se da niste ni znali da je prošlo toliko vremena od trenutka njihovog nastanka

Prošlo je tačno pola vekа otkako su prvi put zasvirale pesme koje i danas znamo napamet, pevušimo ih u kolima, puštamo na slavama ili naručujemo u kafani. Godina 1975. bila je ključna za muziku – i u svetu i kod nas. Dok su se na svetskoj sceni rađali disko i glam rok hitovi, na prostoru bivše Jugoslavije stvarali su se temelji domaće rok i pop scene.

Te godine nastale su pesme koje su izdržale vreme, preživljavale promene generacija i sistema, i postale večni klasici.

Zato, u čast njihovog 50. rođendana, prisećamo se domaćih i stranih hitova koji su obeležili 1975. godinu, i definitivno, živote svih nas.

Strane pesme:

Queen – “Bohemian Rhapsody” (Izašla u oktobru 1975, jedna od najznačajnijih pesama svih vremena)

Dejvid Bouvi – “Fame” (Bowiejev prvi broj 1 u SAD-u)

Brus Springstin – “Born to Run” (Pesma koja ga je lansirala u zvezde)

Pink Floyd – “Wish You Were Here” (Naslovna pesma istoimenog albuma)

Fleetwood Mac – “Rhiannon” (Iako je postala hit tek 1976, snimljena je i objavljena krajem 1975.)

Bee Gees – “Jive Talkin’” (Prelaz Bee Geesa ka disko zvuku)

Led Zeppelin – “Kashmir” (Sa albuma Physical Graffiti)

Bob Dilan – “Tangled Up in Blue” (Sa albuma Blood on the Tracks)

Dona Samer – “Love to Love You Baby” (jedna od prvih disko pesama s otvorenim erotizmom)

KC and the Sunshine Band – “That’s the Way (I Like It)”

Ex-YU domaće pesme iz 1975.

Bijelo dugme – “Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac" (Sa albuma "Šta bi dao da si na mom mjestu", koji je sniman 1975. iako su pesme postale hitovi 1976.)

Oliver Dragojević – “Galeb i ja” (pesma sa Splitskog festivala 1975. – legendarni debi)

Kemal Monteno – “Sarajevo, ljubavi moja”

YU Grupa – “Čudna šuma”

Time – “Alfa Romeo GTA”

Zdravko Čolić – "Ti si mi u krvi" (singl iz tog perioda i ujedno prvi korak u solo karijeri. Tada je još bio član Korni Grupe, ali 1975. je već uveliko radio na solo materijalu)

Indexi – “Jutro će promeniti sve” (u živoj verziji iz tog vremena)

Miroslav Ilić – “Tebi” (pesma kojom je ojačao svoju popularnost)

Šaban Šaulić – rani hitovi poput "Dođi da ostarimo zajedno" (već tada je osvajao publiku svojom emotivnošću)

Silvana Armenulić – "Šta će mi život" (iako je snimljena 1974, tek je 1975. postala apsolutni hit, te je zato "prenosimo" u godinu kasnije)

