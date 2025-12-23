IMA 100 DJECE, A NE PLANIRA DA STANE! Plan ruskog milijardera ŠOKIRAO SVE ODREDA, hoće da PLATI ŽENAMA DA MU...

Danas ima 41 godinu i živi u Dubaiju, gdje vodi izrazito disciplinovan životni stil.

Izvor: Instagram/durov

Osnivač platforme Telegram i ruski milijarder Pavel Durov planira potez koji je već izazvao burne reakcije širom svijeta. Prema pisanju lista The Wall Street Journal, Durov namjerava da u potpunosti pokrije troškove vantjelesne oplodnje (IVF) ženama koje mu rode biološke naslednike, uz jasnu poruku da će sva njegova djeca imati jednako pravo na nasledstvo.

Međutim, Durov navodi da bi pravo na imovinu bilo aktivirano tek u budućnosti. Kako sam kaže, njegova biološka djeca će "jednog dana, možda za 30 godina", imati pravo na dio njegovog bogatstva, pod uslovom da mogu da potvrde zajedničku DNK sa njim. Na taj način, tvrdi, želi da izbjegne negativan uticaj ranog bogatstva na odrastanje.

Prema podacima koje prenosi WSJ, Durov je od 2010. godine postao otac više od 100 biološke djece u čak 12 zemalja, uglavnom putem donacija sperme. Danas ima 41 godinu i živi u Dubaiju, gdje vodi izrazito disciplinovan životni stil.

Zašto Durov ovo radi i kako cio sistem funkcioniše

Durov tvrdi da njegov motiv nije samo lične prirode. On otvoreno govori o globalnom problemu nedostatka kvalitetnog donorskog materijala, navodeći da je "nestašica zdrave sperme postala ozbiljan problem širom svijeta". U objavi na Telegramu iz 2024. godine napisao je da je ponosan što je dao lični doprinos njegovom ublažavanju.

Njegov zamrznuti uzorak i dalje je dostupan u klinici AltraVita u južnoj Moskvi, a Durov finansira IVF postupke za žene mlađe od 37 godina koje žele da koriste njegov genetski materijal. Uz to, najavio je da planira da učini svoje DNK podatke javno dostupnim, kako bi njegova djeca u budućnosti mogla međusobno da se identifikuju i stupe u kontakt.

U privatnom životu, Durov insistira na zdravim navikama. Izbjegava alkohol i kofein, promoviše redovno vježbanje i dug noćni san, što, prema njegovim riječima, doprinosi i njegovoj fizičkoj i mentalnoj stabilnosti.

Njegova porodična istorija je složena. Prvo dvoje djece dobio je još dok je vodio VKontakte, 2009. i 2010. godine. Sa advokaticom Irinom Bolgar, koja danas živi u Švajcarskoj, dobio je troje djece rođene u Rusiji između 2013. i 2017. godine. U decembru 2024. godine dobio je dijete sa bivšom djevojkom, mađarskom manekenkom i influenserkom Dijanom Bako, koja je na društvenim mrežama navela da živi u Dubaiju i da ima pomoć porodice.

Njegova sadašnja partnerka, Julija Vavilova, onlajn influenserka, ranije je objavila da je imala pobačaj u Francuskoj nakon Durovljevog hapšenja 2024. godine. Na jednom humanitarnom balu povezanim sa Filmskim festivalom u Kanu, Durov je izdvojio 400.000 eira kako bi Vavilova dobila ulogu u filmu reditelja Spajk Li.

Prema procjeni Forbes, bogatstvo Pavla Durova iznosi oko 17 milijardi dolara. Ipak, on ističe da želi da odloži trenutak kada će djeca dobiti novac, jer veruje da mu je odrastanje bez bogatstva pomoglo da razvije fokus, disciplinu i pokretačku snagu.