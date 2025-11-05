logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Netflix je mislio da nećemo primetiti": Muškarac se iznervirao zbog scene iz filma, 7 miliona ljudi videlo grešku

"Netflix je mislio da nećemo primetiti": Muškarac se iznervirao zbog scene iz filma, 7 miliona ljudi videlo grešku

Autor Dragana Tomašević
0

Hit snimak na društvenoj mreži X izazvao lavinu komentara

Greška na snimanju Netflixovog filma Izvor: Netflix

Ko radi taj i greši, pogotovo ako radi sa decom na snimanju filma. Ipak, tu su oštrooki gledaoci koji se nekad toliko iznerviraju da potom tu grešku snime i objave na društvenoj mreži X.

Ukoliko ste gledali film "Carry on" ili "Ručni prtljag" na Netflixu, mogli ste da uživate u dobroj akciji ispričanoj kroz oči glavnog junaka Tarona Edžertona, koji se bori protiv opasnih kriminalaca i, "standardno", spašava živote ljudi na aerodromu i u avionu.

Ipak, jedna scena je zapala za oko gledaocu koji je toliko pobesneo, da je morao da snimi isečak i objavi ga na mreži X, govoreći "Netflix je mislio da nećemo primetiti".

Izvor: Netflix

U spornoj sceni, majka se ukrcava u avion sa mališanom - klinac je obučen u plavi džemperić sa irvasima, ima smeđu kosicu koja je uredno očešljana... da bi u sledećoj sceni mališana zamenio "dubler" bez kose.

Pogledajte video koji na koji je do sada kliknulo 7 miliona ljudi:

Tagovi

Netflix scena greška

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ