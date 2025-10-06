Poznato kada će Novak Đoković igrati u osmini finala mastersa u Šangaju protiv Haumea Munara.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Teniser Novak Đoković mučio se u trećem kolu mastersa u Šangaju protiv Hanfmana, ali je uspeo da pobedi i sada mu se žreb potpuno otvorio. Nakon odustajanja Janika Sinera - jasno je da je Novak Đoković apsolutni favorit za osvajanje titule i sada mora da iskoristi priliku da prekine niz bez pehara na mastersima, kojih inače ima čak 40.

Prvi idući zadatak je Haume Munar protiv koga će Đoković igrati u utorak u idealnom terminu za navijače u Srbiji. Ponovo su organizatori Đokovića stavili u večernji termin, odnosno to će biti 12.30 u Srbiji.

To je treći put zaredom da Đoković igra u ovom terminu oko podneva po srpskom vremenu koje mu pak i nije mnogo pasalo, pošto je tada posebno visoka vlažnost u Šangaju. Za sada se teško nosio sa njom, videli smo da stalno briše ruke, čak je na prošlom meču i povraćao, ali nadamo se da se polako privikao na ove uslove.

Interesantno, ovo će biti tek drugi meč koji igraju Đoković i Munar, a dosadašnji jedini iz 2018. godine na Rolan Garosu primao je srpskom asu. Inače je Munar poznat kao dobar igrač na šljaci, dok mu u Šangaju očigledno prija sporija podloga.

Šta dalje za Đokovića?

Ako Đoković uspe da savlada Munara plasiraće se u četvrtfinale mastersa u Šangaju gde ga čekaju Gabrijel Dijalo iz Kanade ili Belgijanac Zizu Bergs, što je znatno drugačije od projekcija na žrebu pred početak turnira.

Posle toga ga čekaju Perikar, Rune ili možda Grikspor kome je Siner predao, a s druge strane najveći izazov je Zverev.