GLUMICA "IGRE SUDBINE" BOLOVALA OD OZBILJNOG POREMEĆAJA! Zvali je "debela", pa krenula na DIJETE - To me i danas NERVIRA

Naša mlada glumica otkrila je kako izgleda živeti sa bulimijom!

Izvor: Instagram/mateus31

Mladu glumicu Mateu Milosavljević (34) mnogi su upoznali kroz popularnu seriju na našim prostorima "Igra sudbine". Vesele prirode i vitke linije, Matea nije oduvek bila takva, ne u tinejdžerskim danima, nekako u najkritičnijem periodu odrastanja kada svaka osoba pronalazi u upoznaje sebe. Kao mala želela je da bude balerina, ali joj prvi put nisu pustili u baletsku školu. Za njihove kriterijume bila je debala. Uspela je iz drugog puta. Kasnije, u tinejdžerskom periodu bolovala je od poremećaja u ishrani, tačnije od bulimije.

"Trebalo mi je vremena da javno pričam o tome, ali mislim da je važno, to je bulimija. Ja sam se godinama borila sa tom psihičkom bolešću, skoro su mi rekli da je to psihička porodična bolest. Mislim da iako se podigla svest o mentalnom zdravlju malo se priča o anoreksiji i bulimiji, a one su jako važne jer mogu da imaju smrtonosni ishod. Za mene dok ne pokažem to neko svoje depresivno stanje niko ne bi rekao da sam depresivna jer ja kad izađem na ulicu, ja sam nasmejana. Sve moje boljke ostaju kod kuće ili na psihoterapiji. Niko nije dužan da trpi moja stanja, a mislim da je lepo videti srećne ljude", istakla je ona.

Kada je primetno skinula nekoliko kilograma, čak ni tada komentari na račun njenog izgleda u okruženju nisu izostajali.

Matea Milosavljević

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Nikad ne mogu da kažem da sam bila debela ali sam u tinejdž dobu bila krupnija. Ja sam sebe ubedila da ne treba da izgledam tako. Onda su krenule dijete. U trećoj četvrtoj godini srednje škole autofagiju sam sama izmislila. Posle 19 h ne jedem ništa i to leto sam baš smršala. Kad sam došla u školu svi su se pitali šta mi se desilo. Zašto mora nužno nešto da mi se desi ako izgubim neke kilograme. To je ono što me i dan danas nervira, kada smršaš ili si mršav svako sebi da zapravo da pita zašto si tako mršav i da li jedeš nešto. Dok kada je neko gojazan to je neumesno da kažeš", rekla je potom Matea u podkastu "Nina i Nudla".

Inače, bulimiju karakteriše preterani unos hrane, nezajažljiva i neutoljiva želja za jelom, a koju pacijent obično zadovoljava tajno, pritisnut stidom što ne uspeva da obuzda svoj porive. Potom se javlja snažna potreba da se sve uneto izbaci iz organizma, a namerno isprovocirano povraćanje je jedan od najčešćih načina da se telo pročisti. I onda kreće novi, začarani krug.