Ranije danas je objavljeno da je Janović, koji je bio i član Glavnog odbora DPS-a, a do marta ove godine nalazio se i na funkciji člana Predsjedništva te stranke, dao ostavku na sve funkcije u njoj

Izvor: MONDO

Demokratska partija socijalista potvrdila je da je Nikola Janović napustio partiju, uz podsjećanje na njegove ranije funkcije u Vladi i stranačkim organima, te poručila da uvažava njegovu odluku i želi mu uspjeh u daljem političkom djelovanju.

“Tačno je da je Nikola Janović napustio Demokratsku partiju socijalista. Gospodin Janović imao je zapažen angažman u našoj partiji obavljajući funkciju ministra sporta, poslanika i člana Predsjedništva. Kao što smo komentarisali da ne vidimo ništa sporno u odluci gospodina Duška Markovića da se nakon više od tri decenije oproba u nekom novom političkom angažmanu, ne mislimo drugačije ni o odluci gospodina Janovića. Želimo mu sreću u daljem samostalnom djelovanju”, naveo je DPS u reagovanju.