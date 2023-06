ŽIVELA U KAMPERU NA ADI CIGANLIJI I VOZILA SE ĐUBRETARSKIM KAMIONOM! Glumica se ovako snalazila - WC nije bio u funkciji

Lepa glumica Matea Milosavljević ispričala je kako se snalazila kada je s dečkom živela u kamperu na Adi Ciganliji.

Matea Milosavljević proslavila se ulogom Sofije Šubarević u popularnoj domaćoj serji "Igra sudbine", a igrala je i u još nekim našim serijama. Mlada glumica koja je tek počela da korača glumačkom scenom nedavno je uhvaćena kako se vozi sa đubretarima, iznenadivši mnoge, a jednom prilikom je ispličala i kako je zbog tadašnjeg dečka promenula život.

Kada je priznala da je s tadašnjim momkom živela u kaperu na Adi Ciganliji jer je to bio njegov jedini dom, dobila je brojne pozitivne komentare i sve oduševila.

"Živela sam u kamperu sa tadašnjim dečkom, jer to je bilo jedino njegovo stanovište u tom trenutku. Nas dvoje smo se upoznali na Adi Bojani, pa smo bili malo na Kopaoniku sa kamperom i onda je došao red na Beograd, i jedino gde smo mogli da stavimo kamper, to je bio parking Ade Ciganlije", izjavila je Matea jednom prilikom.

Glumica je opisala kako joj je ovo zaista bilo lepo iskustvo, uprkos realnim problemima koji su postojali.

"Stvarno je jedno predivno iskustvo, i na prvu pomisliš kao 'kako ću da živim ovde', 'kako ovo, kako ono', ali zapravo shvatiš da ti malo treba da budeš srećan. Budiš se, Ada, priroda pored tebe, šta ćeš lepše. S obzirom da me poznaju, svi su očekivali tako nešto od mene. Mama i baka su onako malo bile u šoku, ali brzo su se navikle i one, nisu dolazile na kafu, mi smo dolazili kod njih. Naučila sam da mi ne treba vila, da mi ne treba ne znam kakav stan i luksuz, ovo je luksuz! Bilo je raznih nezgodnih situacija. Baš je bilo, onako, hladnih noći. Nije bio funkcionalan toalet, tako da smo se i tu snalazili na razne načine. Sve to ima svoju draž. Lako je širiti se po stanu i uživati, hajde uživaj pod ovakvim okolnostima", završila je glumica.

Međutim veza nije opstala, a Matea se vratila u porodičnu kuću, kako bi živela sa bakom - "Ja sam zapravo i odrasla u toj kući u kojoj sam sada, tu smo u jednom trenutku živeli svi zajedno, pa se onda jedan po jedan iseljavao. S obzirom na to da su se moji roditelji razveli, otac mi ne živi ovde nego u Italiji, mama je otišla sa sestrom u drugi stan, tačnije sve tri smo bile tamo u tom periodu kada su se oni razveli. Jedno tri godine sam izdržala i onda sam se ipak vratila kod bake, jer nekako to je moja kuća", otkrila je tada.

Pogledajte i kako se vozila na đubretarskom kamionu!