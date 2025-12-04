Produžena dozvola za određene međunarodne operacije "Lukoilu" do 29. aprila 2026. godine.

Izvor: Aleksandra Tokarz/Shutterstock

Sjedinjene Američke Države produžile su danas dozvolu za određene međunarodne operacije ruskog naftnog giganta "Lukoila" do 29. aprila 2026. godina. Odluka je objavljena na sajtu Ministarstva finansija Sjedinjenih Država, Kancelarije za imovinu u inostranstvu.

Ovo je ažurirana verzija prethodnog režima dozvola. Licenca 128B prezicira koje vrste finansijskih i komercijalnih aktivnosti mogu da se nastave, uprkos sankcijama koje i dalje važe za ruske subjekte.