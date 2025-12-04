Vučić otkrio da bi izbori mogli da se održe u maju ili decembru 2026. godine.

Izvor: Printscreen/Pink TV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je otkrio dva moguća datuma izbora prilikom gostovanja na televiziji "Pink". Prema njegovim riječima, u 2026. će biti izbora u maju ili decembru, a nije još poznato da li će biti spajanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora.

"Dvije opcije postoje za izbore - maj ili decembar. Ja mislim da je realnije decembar, ili kraj novembra. Pitanje je da li će biti spajanja parlamentarnih i predsjedničkih, odluku će donijeti nadležna institucija.", otkrio je on.