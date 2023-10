AKO PRETERANO JEDETE JAJA, IMAĆETE PROBLEM S OVE 3 STVARI! Creva su na udaru, a utiče i na LEPOTU - ovo je MERA

Koliko jaja smemo dnevno da pojedemo i šta se desi ako preteramo?

Omiljena namirnica mnogih Srba, pogotovo za doručak, jesu upravo jaja. Prebogata hraniljvim materijama i proteinima obezbeđuju dovoljno energije za početak dana. Zajedno sa mlekom, jaja sadrže najveću biološku vrednost ili zlatni standard proteina, ističe dijatetičarka Ketlin Zelman.

Jaja su zaista superhrana, ali da li možemo da ih pojedemo previše i da li će to da našteti našem organizmu? Veći unos jaja može da dovede do povećanog holesterola i to onog lošeg.

Iako "Medical News Today" navodi da ne postoji granica u broju jaja koje čovek sme da pojede, ipak se tri do pet jaja dnevno smatra potpuno sigurnim, savetuje Ketlin Zelman.

Svetska zdravstvena organizacija predlaže ukupno 300 miligrama holesterola dnevno, a jedno veće jaje sadrži oko 185 miligrama. Ženama se savetuje da dnevno pojedu dva jaja, dok su tri jaja preporuka za muškarce, iako oni uglavnom jedu mnogo više.

vo kako na vaš organizam može da se odrazi previše konzumiranje jaja:

Zatvor

Jaja imaju puno proteina, ali ne i vlakana koja pomažu varenju. Nedostatak vlakana dovodi do zatvora, pa se preporučuje konzumiranje jaja sa namirnicama bogatim vlaknima, poput spanaća i paradajza.

Akne i bubuljice

Akne su uzrokovane visokim nivoom hormona progesterona, koji je prisutan u jajima. Dakle, ako iznenada primetite akne na svojoj koži, možda biste želeli da pratite koliko često konzumirate jaja.

Nadutost

Za neke su jaja idealan doručak, ali ne i za one koji su na njih osetljivi. Osetljivost jaja se manifestuje nadimanjem i gasovima. Netolerancija na jaja znači da ne možete pravilno svariti određeni element u jajetu, ili da možda nemate određeni enzim u svom telu koji može da ga razgradi. Ovo ne samo da vas čini nadutim, već mogu da se jave bol u stomaku, glavobolju i napetost.

