Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici podnijelo je Osnovnom sudu u Podgorici optužni predlog protiv službenika Uprave policije S.P. zbog sumnje da je fizički zlostavljao uhapšenog V.C. i nanio mu lakše tjelesne povrede.

"Okrivljenom se stavlja na teret da je u noćnim časovima 13. jula 2025. godine, u prostorijama Uprave policije OB Podgorica, prilikom izvršavanja službenih radnji, fizički napao lice lišeno slobode, oštećenog V.C. postupajući na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo. Oštećeni je tom prilikom zadobio laku tjelesnu povredu", navodi se u saopštenju ODT-a.