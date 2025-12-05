Indijski kanal "India Today" emitovao je crtani film u kojem Putin i Modi voze motor pored naftnih platformi, dok bivši američki predsednik Donald Tramp ostaje ismejan na benzinskoj stanici.
Televizijski kanal "Indija tudej" prikazao je danas crtani film sa indijskim premijerom Narendrom Modijem i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji boravi u dvodnevnoj poseti Indiji.
India Today aired a cartoon featuring Putin and India’s Prime Minister Modi.— Clash Report (@clashreport)December 5, 2025
In it, Putin and Modi ride a motorcycle past oil rigs while singing an Indian friendship song.
Trump also appears next to gas pumps, where he is mocked by Putin and Modi.pic.twitter.com/EuYcvFZeSQ
Prema scenariju, Putin i Modi voze motor pored naftnih platformi i pjevaju poznatu indijsku pjesmu o prijateljstvu. U pozadini se vide raketni sistemi S-400, koje Rusija isporučuje Indiji, prenosi ruski medij "Izvestija".
Na samom kraju pojavljuju se dvije benzinske stanice, na jednoj piše "Rusija", a na drugoj "SAD". Ispred američke stanice stoji predsjednik SAD Donald Tramp, koji posmatra motor Putina i Modija. Indijski premijer sipa gorivo na stanici "Rusija" i odlazi, ostavljajući Trampa iza sebe.
Ruski predsjednik Putin je u četvrtak stigao u Nju Delhi u dvodnevnu posjetu Indiji. Podsjetimo, indijski premijer prekršio je protokol prilikom dočeka ruskog kolege.