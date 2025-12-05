Indijski kanal "India Today" emitovao je crtani film u kojem Putin i Modi voze motor pored naftnih platformi, dok bivši američki predsednik Donald Tramp ostaje ismejan na benzinskoj stanici.

Izvor: Printscreen/X

Televizijski kanal "Indija tudej" prikazao je danas crtani film sa indijskim premijerom Narendrom Modijem i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji boravi u dvodnevnoj poseti Indiji.

India Today aired a cartoon featuring Putin and India’s Prime Minister Modi.



In it, Putin and Modi ride a motorcycle past oil rigs while singing an Indian friendship song.



Trump also appears next to gas pumps, where he is mocked by Putin and Modi.pic.twitter.com/EuYcvFZeSQ — Clash Report (@clashreport)December 5, 2025

Prema scenariju, Putin i Modi voze motor pored naftnih platformi i pjevaju poznatu indijsku pjesmu o prijateljstvu. U pozadini se vide raketni sistemi S-400, koje Rusija isporučuje Indiji, prenosi ruski medij "Izvestija".

Na samom kraju pojavljuju se dvije benzinske stanice, na jednoj piše "Rusija", a na drugoj "SAD". Ispred američke stanice stoji predsjednik SAD Donald Tramp, koji posmatra motor Putina i Modija. Indijski premijer sipa gorivo na stanici "Rusija" i odlazi, ostavljajući Trampa iza sebe.

Ruski predsjednik Putin je u četvrtak stigao u Nju Delhi u dvodnevnu posjetu Indiji. Podsjetimo, indijski premijer prekršio je protokol prilikom dočeka ruskog kolege.