Holivud ustao protiv Kventina Tarantina: Ovog muškarca nazvao "najgorim je*enim glumcem", kolege napravile haos

Autor Dragana Tomašević
0

Kventin Tarantino je nedavno dao listu Top 10 najboljih filmova ikada, naglasivši da je jedan mogao da bude još bolji, samo da u njemu nije igrao ovaj glumac

Holivud ustao protiv Kventina Tarantina: Ovog muškarca nazvao "najgorim je*enim glumcem", kolege napravile haos Izvor: YouTube/screenshot/People

Reditelj Kventin Tarantino, autor kultnih ostvarenja "Kill Bill", "Đango", "Petparačke priče" i mnogih drugih, napravio je pometnju nedavnim gostovanjem u jednom podkastu, u kojem je otkrio da je film "Biće krvi" mogao da bude mnogo bolji da u njemu nije igrao "najgori je*eni glumac".

U pitanju je Pol Dejno, koji tumači lik Elija Sandaja uz Danijela Dej Luisa.

"Biće krvi bi imalo veće šanse da se nađe na prvom ili drugom mestu najboljih filmova ikada, da nije imao ogromnu manu, a ta mana je Pol Dejno", rekao je Tarantino i natavio: "To je trebalo da bude predstava za dvoje, a takođe je očigledno da to nije predstava za dvoje".

Pogledajte "najgoreg glumca" u filmu "Biće krvi":

Tarantino se nije zaustavio pa je glumca nazvao "slabom karikom", ali i "slabog, nezanimljivog tipa, najslabijeg je*enog glumca".

Sada su ovim povodom ustale njegove kolege, i "pola Interneta" na mrežama i poručilo Tarantinu da greši.

Jedan od njih je veliki fan Novaka Đokovića, glumac Ben Stiler, koji je upotrebio isti izraz kao i slavni reditelj i napisao "Pol Dejno je je*eno odličan".

 Dok je Alek Boldvin poručio da ga obožava.

"Kome se ne sviđa - tišina".

Pogledajte:

O glumcu je lepo govorio i reditelj Met Rivs, nazvavši ga "neverovatnim glumcem i divnom osobom".

