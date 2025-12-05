Specijalno državno tužilaštvo je, nakon saslušanja okrivljenih, danas donijelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo je, nakon saslušanja okrivljenih, danas donijelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak protiv V.V., A.M., V.B. i V.B., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a protiv V.V., V.B. i V.B., za četiri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv N.B. i B.J., za tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv A.M. i M.P., za dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv R.Z., F.Z., P.L. i V.B., za po jedno krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Protiv okrivljenih: N.B., B.J., M.P., R.Z., F.Z., P.L. i V.B., Specijalno državno tužilaštvo je ranije podiglo optužnice za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, koje su potvrđene i u toku je glavni pretres pred sudom.U naredbi o sprovođenju istrage je predloženo sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici i da okrivljenima V.B. i V.B., koji su juče uhapšenide, odredi pritvor, dok su ostali okrivljeni već u pritvoru u drugim krivičnim postupcima ili su u bjekstvu”, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva.