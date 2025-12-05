U sarajevskom naselju Mihrivode, nedaleko od džamije, danas je došlo do pucnjave.

Izvor: Instagram/Printscreen/Dnevni Avaz

Kako je saopšteno iz MUP-a Kantona Sarajevo, upotreba vatrenog oružja prijavljena je oko 12 časova u ulici Vrbanjuša, na području opštine Stari Grad.

"Jedna osoba je povrijeđena i nalazi se na lekarskoj obradi u KCUS. Obaviješten je tužilac KTKS, a policijski službenici su na terenu", izjavila je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Ranjeni muškarac ima debeo dosije

Prema nezvaničnim informacijama, ranjen je Almer Inajetović koji je od ranije poznat policiji. On je već bio hapšen zbog iznnude od 100.000 KM, a bio je i predmet istraga povezanih sa pretnjama, paljevinama i ranijim pucnjavama.

Policija je obavila uviđaj, a više detalja biće poznato nakon okončanja istrage.

(Dnevni Avaz/Mondo)