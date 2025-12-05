"U narednim danima, poslanici Albanskog foruma formalno će predati predlog u skupštinsku proceduru. Radnici i penzioneri moraju biti u centru ekonomske politike. To je poruka ovog zakona i poruka Albanskog foruma", zaključio je Đeljošaj.

Izvor: Đorđe Cmiljanić/Vlada Crne Gore

Albanski forum će u narednim danima uputiti u skupštinsku proceduru jedinstveni Predlog zakona o godišnjem dodatku, kojim se uvodi obaveza da na kraju svake godine svaki zaposleni u Crnoj Gori dobije dodatak u visini od 50 odsto prosječne zarade i svaki penzioner u Crnoj Gori dobije dodatak u visini od 50 odsto prosječne penzije, kazao je predvodnik te koalicije Nik Đeljošaj.

On je pojasnio da bi se ovaj godišnji dodatak isplaćivao uz decembarsku zaradu i decembarsku penziju, te da bi bio u potpunosti oslobođen svih poreza i doprinosa, državnih i lokalnih. Time se osigurava da puni iznos završi kod građana, bez ikakvog umanjenja i bez administrativnih opterećenja, dodao je Đeljošaj.

"Cilj zakona je jasan: da radnici i penzioneri, dvije kategorije koje nose i koje su nosile razvoj Crne Gore, dobiju snažnu i direktnu finansijsku podršku baš u periodu kada su troškovi najveći krajem godine. Ovo je evropski standard i model socijalne politike koji Albanski forum predlaže kao novu praksu u Crnoj Gori: pravovremenu, pravednu i univerzalnu pomoć svim domaćinstvima. S obzirom na važnost i hitnost ove mjere,očekujem od predsjednika Skupštine Crne Gore da zakaže posebnu sjednicu posvećenu samo ovom zakonu, kako bi parlament omogućio da se dodatak isplati već ove godine, zajedno sa decembarskim primanjima. Naši radnici i penzioneri ne smiju čekati sljedeću godinu da bi dobili podršku koja im je potrebna danas. Albanski forum ovim zakonom pokazuje da je posvećen stvarnim potrebama građana: životnom standardu, ekonomskoj sigurnosti, pravednoj raspodjeli i poštovanju svih koji doprinose društvu", navodi", navodi se u saopštenju lidera Albanskog foruma.

Iz te koalicije su pozvali sve poslaničke klubove da podrže zakon, jer kako su kazali, on nije partijski, već društveni interes zakon koji koristi svakom radniku i svakom penzioneru u Crnoj Gori.

"U narednim danima, poslanici Albanskog foruma formalno će predati predlog u skupštinsku proceduru. Radnici i penzioneri moraju biti u centru ekonomske politike. To je poruka ovog zakona i poruka Albanskog foruma", zaključio je Đeljošaj.