Ubović i Ivanović terete se za pranje novca.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

"Sudije za istragu Višeg suda u Podgorici su, odlučujući po predlogu branilaca okrivljenih V.I. i R.U. donijele rješenja kojima su navedenim okrivljenima ukinule pritvor", saopšteno je portalu RTCG.

Okrivljenim V.I. i R.U. je prethodno pritvor određen zbog opasnosti uticaja na svjedoke.

"Kako su svjedoci u toku istrage saslušani pred SDT-om, to su sudije za istragu našle da je pritvorski osnov prestao da postoji", kaže se u saopštenju.

Pored Ubovića, Ivanovića i Mijajlovića, istragom su obuhvaćeni i bivši policijski funkcioner Zoran Lazović, kao i kompanije Bemax i Master Inženjering.