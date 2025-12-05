Policijski službenici Federalne uprave policije, u saradnji sa Službom za poslove sa strancima BiH, 4. decembra 2025. godine pronašli su i uhapsili muškarca inicijala M.S. (1992), državljanina Avganistana, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica.
Međunarodnu potjernicu za Avganistancem raspisao je Interpol zbog teških krivičnih djela, među kojima su ubistvo, razbojništvo, teška krađa, nanošenje teških tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom, kao i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih sredstava, navodi se u saopštenju Federalne uprave policije.
Nakon identifikacije i hapšenja, osumnjičeni je sproveden na kriminalističku obradu, a po završetku službenih radnji predat je Sudu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Federalna uprava policije saopštila je da se aktivnosti nastavljaju u saradnji sa međunarodnim institucijama, radi razmjene informacija i sprovođenja daljih procedura vezanih za ekstradiciju i krivični postupak.