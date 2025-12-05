Policijski službenici Federalne uprave policije, u saradnji sa Službom za poslove sa strancima BiH, 4. decembra 2025. godine pronašli su i uhapsili muškarca inicijala M.S. (1992), državljanina Avganistana, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica.

Izvor: Federalna uprava policije BiH

Međunarodnu potjernicu za Avganistancem raspisao je Interpol zbog teških krivičnih djela, među kojima su ubistvo, razbojništvo, teška krađa, nanošenje teških tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom, kao i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih sredstava, navodi se u saopštenju Federalne uprave policije.

Nakon identifikacije i hapšenja, osumnjičeni je sproveden na kriminalističku obradu, a po završetku službenih radnji predat je Sudu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.

Federalna uprava policije saopštila je da se aktivnosti nastavljaju u saradnji sa međunarodnim institucijama, radi razmjene informacija i sprovođenja daljih procedura vezanih za ekstradiciju i krivični postupak.