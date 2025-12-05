logo
Netflix kupio Vorner Bros: Sad je i zvanično, striming gigant za studio i HBO dao 72 milijarde dolara

Autor Dragana Tomašević
0

Netflix je danas potpisao ugovor kojim je kupio Warner Bros. Inc i njegove studije, HBO i HBO Max. Transakcija u gotovini i akcijama

Netflix kupio Vorner Bros: Sad je i zvanično, striming gigant za studio i HBO dao 72 milijarde dolara Izvor: MONDO / Netflix

Danas su Netflix i Warner Bros. Discovery, Inc. objavili da su sklopili definitivni sporazum prema kojem će Netflix preuzeti Warner Bros, uključujući njegove filmske i televizijske studije, HBO Max i HBO.

Transakcija u gotovini i akcijama procenjena je na 27,75 dolara po akciji Vorner brosa,  sa ukupnom vrednošću preduzeća od oko 82,7 milijardi dolara (vrednost kapitala 72 milijarde dolara).

Netflix se oglasio saopštenjem u kojem stoji da "ova akvizicija spaja dve pionirske kompanije iz sveta zabave, kombinujući Netflixovu inovaciju, globalni domet i vrhunsku striming uslugu sa vekovnom tradicijom Warner Bros.-a u vrhunskom pripovedanju".

Voljene franšize, serije i filmovi kao što su "Štreberi", "Sopranovi", "Igra prestola" i DC univerzum, pridružiće se Netflixovom širokom portfoliju koji uključuje "Wednesday", "Money Heis"t, "Bridgerton", "Adolescence", stvarajući izvanrednu ponudu zabave za publiku širom sveta.

"Naša misija oduvek je bila da zabavimo svet", rekao je Ted Sarandos, direktor Netflixa.

"Spajanjem neverovatne Warner Bros. biblioteke serija i filmova, od bezvremenih klasika poput Kazablanka i Građanin Kejn, do modernih favorita poput "Harija Potera" i serije "Prijatelji" sa našim naslovima koji oblikuju kulturu, poput "Stranger Things", "KPop Demon Hunters" i "Squid Game", to ćemo moći da radimo još bolje. Zajedno možemo publici dati više onoga što vole i pomoći da definišemo naredni vek pripovedanja.“

