Netflix je danas potpisao ugovor kojim je kupio Warner Bros. Inc i njegove studije, HBO i HBO Max. Transakcija u gotovini i akcijama
Danas su Netflix i Warner Bros. Discovery, Inc. objavili da su sklopili definitivni sporazum prema kojem će Netflix preuzeti Warner Bros, uključujući njegove filmske i televizijske studije, HBO Max i HBO.
Transakcija u gotovini i akcijama procenjena je na 27,75 dolara po akciji Vorner brosa, sa ukupnom vrednošću preduzeća od oko 82,7 milijardi dolara (vrednost kapitala 72 milijarde dolara).
Netflix se oglasio saopštenjem u kojem stoji da "ova akvizicija spaja dve pionirske kompanije iz sveta zabave, kombinujući Netflixovu inovaciju, globalni domet i vrhunsku striming uslugu sa vekovnom tradicijom Warner Bros.-a u vrhunskom pripovedanju".
Netflix kupio Vorner Bros: Sad je i zvanično, striming gigant za studio i HBO dao 72 milijarde dolara
Squid Game
VIP face u seriji "Squid game"
Squid game
Voljene franšize, serije i filmovi kao što su "Štreberi", "Sopranovi", "Igra prestola" i DC univerzum, pridružiće se Netflixovom širokom portfoliju koji uključuje "Wednesday", "Money Heis"t, "Bridgerton", "Adolescence", stvarajući izvanrednu ponudu zabave za publiku širom sveta.
Netflix kupio Vorner Bros: Sad je i zvanično, striming gigant za studio i HBO dao 72 milijarde dolara
Wednesday: Season 2 | Official Trailer | Netflix
"Naša misija oduvek je bila da zabavimo svet", rekao je Ted Sarandos, direktor Netflixa.
"Spajanjem neverovatne Warner Bros. biblioteke serija i filmova, od bezvremenih klasika poput Kazablanka i Građanin Kejn, do modernih favorita poput "Harija Potera" i serije "Prijatelji" sa našim naslovima koji oblikuju kulturu, poput "Stranger Things", "KPop Demon Hunters" i "Squid Game", to ćemo moći da radimo još bolje. Zajedno možemo publici dati više onoga što vole i pomoći da definišemo naredni vek pripovedanja.“
Netflix kupio Vorner Bros: Sad je i zvanično, striming gigant za studio i HBO dao 72 milijarde dolara