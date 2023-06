SVI GRIJEŠE KAD OSJETE OVO, MISLE DA JE ZBOG VRUĆINE! Farmaceut upozorava na simptom opake bolesti

Za simptom bolesti koju ima svaki deseti Srbin mnogi misle da je posledica vrućine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Brojke o broju oboljelih od dijabetesa su zabrinjavajuće - svaki 10. Srbin vodi bitku sa njim, dok u svijetu, smatra se, ima 700 miliona ljudi koji boluju od dijabetesa. Ljudi često ne mogu da prepoznaju simptome jer su podmukli. Mogu da traju godinama, i početku nije moguće primetiti da šećer raste i mnogi se adaptiraju na njih.

Leto je godišnje doba kada mnogi treba da obrate posebnu pažnju, ističe farmaceut Džordž Sandu. Upozorio je na uobičajeni znak koji mnogi prepšu vrućinama i posledici visokih temperatura. Ekstremna žeđ je znak koji uvek treba dodatno ispitati. "Ako postanete dosta žedniji u odnosu na ono što je za vas normalno, to može da bude znak toplinskog udara i/ili dehidracije, ali i dijabetesa", rekao je.

Ostali simptomi dijabetesa uključuju umor, preteranu potrebu za mokrenjem, nagli i neobjašnjivi gubitak težine, zamagljen vid, česte infekcije i sporo zarastanje rana. "Mnogi slučajevi dijabetesa tipa 2 mogu da se izbegnu zdravim načinom života, za razliku od dijabetesa tipa 1. Gubitak kilograma i redovna fizička aktivnost stvarno mogu da smanje šanse da razvijete to stanje", objasnio je farmaceut.

Podsjetimo, o simptomima dijabetesa je jednom prilikom govorio i profesor dr Đuro Macut, endokrinolog. Objasnio je da je najveći problem to što se ljudi ne posvećuju svom zdravlju dok ne osjete bilo kakve simptome. "Kada neko počne da osjeća umor, gubitak koncentracije, možda gubi u težini ili noću ustaje da ide do toaleta, jede mu se slatko, to su znaci da možda imamo problem sa šećerom. Treba uraditi kontrolu glikemije. Ako to tada ne uradimo, možemo da pređemo preko tog perioda ranog dijabetesa kada imamo samo povećane jutarnje vrednosti šećera, koje možemo izmeriti aparatom za šećer iz prsta ili u laboratoriji", rekao je dr Macut i dodao:

"U apotekama postoje mogućnosti da izmerite šećer, postoji toliko opcija, a mi ništa ne koristimo. Posle nekih simptoma koji traju nekoliko godina, stižemo u situaciju da pacijent ima već ozbiljno razvijene simptome. To je problem prevencije", rekao je doktor.