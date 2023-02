KUPOVINA NAMIRNICA PRED ISTEKA ROKA TRAJANJA? Stručnjak savetuje: Obratite pažnju na ovu robu - jedno se nikako NE KVARI

Direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju Stevan Blagojević otrkio je da li treba kupovati namirnice pred isteka roka trajanja.

Sigurno su neki od vas na rafovima supermarketa mogli da vide proizvode na popustu i to pred isteka roka trajanja. Na trenutnu krizu, ušteda svakog dinara dobro dođe. Ali, postavlja se pitanje koliko je opasno konzumirati ove namirnice, pogotovo ako je u pitanju lako kvarljiva roba.

Direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju Stevan Blagojević, gostujući na Prvoj, objasnio je da vremenom došlo do novog trenda koji potrošače obaveštava o svim aspektima proizvoda. Pa tako, na nekom proizvodu možemo do detalja da vidimo od čega je napravljen, da li je organski, namenjen za određenu grupu ljudi ili ne. I kako je Blagojević istakao, to je za kupce i te kako dobro.

Tačnije, dve stvari su dovele do toga da prodavci prodaju namirnice pred isteka roka trajanja. Prvo je informisanje porošača, a drugo je, da sva hrana izvan roka trajanja mora da se uništi. To iziskuje velike troškove, te se prodavci radije odlučuju da je prodaju po nižoj ceni.

Kada je reč o ispravnosti ovih namirnica, Blagojević napominje da treba da razlikujemo potencijalnu mikrobiološku neispravnost, to su meso i mleko, i da budemo oprezni sa njima, od proizvoda koji se teško kvare - keks, začini... To možemo da vidimo po mirisu, izgledu i kiselosti.

Još jedan koristan savet koji je otkrio Direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju Stevan Blagojević, jeste da rok upotrebe mesa ne važi ukoliko se ono zaledi. Tada možemo da budemo mirni par meseci, iako na mesu piše da ističe za par dana. U tome temperatura igra ključnu ulogu, jer ono neće biti u istom stanju ako se čuva na minus četiri i -18 stepeni Celzijusa.

"To predstavlja novi način čuvanja. Jedino što ne valja jeste kada meso dva puta zaleđujemo", objasnio je on i dodao da rok trajanja predstavlja sistem kvaliteta nekog proizvoda. On je podsetio da među namirnicama koje nemaju rok trajanja, najviše se ističe med.