DA LI ĆE POLICE U MARKETIMA BITI PUNE HRANE SA INSEKTIMA? Nutricionista iznenadila - "Niste svesni KOLIKO BUBA pojedemo"

Da li biste jeli namirnice sa insektima ukoliko se nađu na policama u Srbiji?

Izvor: Youtube / Michigan Medicine

Zamrznuti, sušeni ili u prahu domaći cvrčak i crvi insekata konzumiraju se kao hrana u Evropi. Da li biste bili spremni da jedete ove namirnice ako se nađu u prodavnicama u Srbiji? U svetu se koristi više od 1.900 insekata, a šta je tačno dozvoljeno u namirnicama, koje su njihove prednosti i šta je sa alergijama na insekte, objasnili su na Prvoj nutricionistkinja Milka Raičević i Marko Stefanović koji je proputovao pola sveta.

"Mislim da je hrana i način ishrane vrlo često stvar nekih navika stečenih u najranijem detinjstvu. Naše okruženje nas je uverilo da konzumiranje insekata i crva nije u redu. To je u nekim kulturama poželjno, u drugim bizarno i nedopustivo. Da odete u Alžir i ponudite ćevape, gledali bi vas čudno, u Indiji da ponudite teleći burger, verovatno bi se uvredili. Dobar deo ovih navika potiče iz naših ustaljenih obrazaca. Uvek gledam da probam ono što jedu lokalci. Probao sam svašta, od buba, larvi, zmija, crva. Zanimljiva stvar koju primećujem, to je da mnoge stvari imaju nutritivne vrednosti, imaju veliki procenat proteina i slično", rekao je Marko.

Nutricionistkinja je potvrdila da su namirnice sa insektima neuporedivo zdravije od ostalih, ističe.

"Nismo ni svesni koliko buba pojedemo. To su sitne male bubice i niko ne vodi računa. Činjenično stanje je da ćemo u nekom periodu biti primorani da menjamo način ishrane. Ješćemo brašno od insekata, nećemo mnogo ni osetiti. Prehrambena industrija već pravi kojekakve dodatke, začini će odraditi svoje. Čulo mirisa i ukusa su saveznici, bojim se da će to da bude jako blizu. Moram da objasnim da nećemo morati mnogo da putujemo, jer ćemo na policama imati te proizvode", rekla je Milka i objasnila prednosti ovih namirnica.

"Proteini su mnogo lakše varljivi nego sve druge vrste. Tu imate puno vlakana za razliku od svih drugih namirnica, a ono što je najvažnije, jeste da imaju toliko kalcijuma, više nego što imaju mleko, sir i ostale namirnice. Ja se nadam da to nećemo zloupotrebiti. Kažu da ćemo moći da gajimo u kućnim uslovima. Pa šta je sa tolikim muvama, pogotovo ako je činjenično stanje da će se one proizvoditi? Neko mora da ih jede. To su bile životinje, ali sada će biti i ljudi. Ja se jedino plašim da ne izmaknemo kontroli. Ne samo da ćemo morati da se menjamo što se tiče navika, nego i svest moramo da menjamo veoma ozbiljno", rekla je nutricionistkinja.

Marko nikada nije imao stomačne tegobe, iako je jeo na mestima koja ne ispunjavaju ni osnovne higijenske uslove.

"Nisam imao stomačne probleme, a najsmešnije je da sam jedan jedini put dobio trovanje u Egiptu u najpoznatijem hotelu, a jeo sam u najnehigijenskim uslovima, recimo u džungli usred Kambodže ili u pustinji u Sahari. Nikada mi se ništa nije dogodilo, možda se moj stomak privikao na česte promene u ishrani i različite ukuse", otkrio je Marko.

Alergije sa ovom vrstom namirnica su vrlo moguće, ističe nutricionistkinja.

"Naravno, alergije su čudo. Tu ćemo morati da budemo obazrivi i ozbiljni. Uvek je problem sirova hrana, povrće, higijena je jako bitna. Kad budemo imali bube u ishrani, moraćemo da se pridržavamo određenih uslova jer je to sve za nas novo", rekla je Milka Raičević. Šta vi mislite?