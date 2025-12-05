Njemačka je prva u Evropi koja je rasporedila PVO sistem "Strijela 3".

Izvor: Markus Lenhardt / AFP / Profimedia

Njemačka je prva država u Evropi koja je u srijedu 3. decembra rasporedila izraelski protivraketni sistem "Strijela 3", piše "Dojče Vele". Ovaj raketni sistem može da presretne i uništi ruske rakete srednjeg dometa, poput ruskog projektila "Orešnika".

Raketni sistem "Strijela 3" djeluje na visinama većim od 100 kilometara, van atmosfere i ima domet od 2.400 kilometara. On ne djeluje samostalno već "dopunjuje" sisteme protivvazdušne odbrane kratkog dometa kao što su "Patriot" i "Iris - T".

BREAKING: Germany becomes the FIRST European country to deploy Israel’s powerful Arrow 3 missile defense system.pic.twitter.com/80P4oSRdUf — Hananya Naftali (@HananyaNaftali)December 3, 2025

Kompanija "Arrow" je pomogla u sprečavanju iranskih raketnih napada na Izrael u aprilu i oktobru 2024. godine. Sam raketni sistem je dizajniran tako da neutrališe balističke rakete koje napadaju sa velikih visina, mnogo prije nego što one uđu u Zemljinu atmosferu.

Jedan projektil košta oko tri miliona eura. "Patriot" i "Iris - T" su mnogo jeftiniji sistemi i mogu brže da se rasporede u slučaju vanredne situacije.

