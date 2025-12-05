On je juče podnio ostavku na sve funkcije u DPS-u.

Doskorašnji poslanik Demokratske partije socijalista DPS Nikola Janović danas u 12 časova u Skupštini Crne Gore održaće konferenciju za medije, saopšteno je iz Skupštine.

“Obavještavam vas da više nijesam član Demokratske partije socijalista Crne Gore. Samim tim, prestaje i moje članstvo u Glavnom odboru. Takođe vas obavještavam da DPS može da raspolaže sa mojim mjestima u tri skupštinska odbora – Odboru za bezbjednost i odbranu, Odboru za antikorupciju i Odboru za međunarodne odnose i iseljenike. Svoje dalje bavljenje politikom nastaviću kao nezavisan poslanik. Bez obzira na razlike koje smo imali u razmišljanjima o budućnosti DPS-a, želim da vam zahvalim na korektnoj i sadržajnoj saradnji i da vam svima poželim uspjeh u budućem životu i radu”, poručio je Janović u ostavci poslatoj lideru te stranke Danijelu Živkoviću.

Ističe da nastavlja dalje posvećen vrijednostima i idejama kojima bezrezervno vjeruje.

Demokratska partija socijalista potvrdila je da je Janović napustio partiju, uz podsjećanje na njegove ranije funkcije u Vladi i stranačkim organima, te poručila da uvažava njegovu odluku i želi mu uspjeh u daljem političkom djelovanju.

Očekuje se da će Janović na konferenciji pojasniti razloge koji su uticali na njegovu odluku da napusti DPS.