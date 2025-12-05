Zahtjev za pokretanje postupka eksproprijacije podnijeli su Glavni grad i Uprava za saobraća.

Izvor: Glavni grad Podgorica

U toku su razgovori sa vlasnicima nepokretnosti na drugom dijelu trase Ulice Vojislavljevića, od nekadašnje fabrike 19. decembar do mosta na Nikšićkom putu, čime je i zvanično započet postupak eksproprijacije za potrebe rekonstrukcije glavne saobraćajnice na Zabjelu.

"Predlog za pokretanje postupka eksproprijacije dostavljen je 15. oktobra. Počela su saslušanja stranaka u postupku i donijeta su neka rješenja" kažu iz Direkcije za imovinu.

Za eksproprijaciju napokretnosti na ovoj trasi budžetom Glavnog grada za narednu godinu je opredijeljeno 2.705.263 eura.

Dok se čeka završetak eksproprijacije na ovom dijelu trase, u toku je rekonstrukcija prve faze saobraćajnice od Ulice 4. jula do nekadašnje fabrike 19. decembar, u dužini od 900 metara.

Ulica Vojislavljevića nakon rekonstrukcije postaće bulevar sa četiri saobraćajne trake. Dužina saobraćajnice biće 3,2 kilometra. Za izvođača radova, čija je vrijednost 14,5 miliona eura, sredinom decembra prošle godine izabrana je firma Crnagoraput. Investitori gradnje su država i Glavni grad.

Projekat buduće saobraćajnice urađen je još 2016. godine kada je i zvanično počela priča o njenoj gradnji.