KOLIKO ČESTO JE NORMALNO DA IMATE STOLICU I U KOJE DOBA DANA? Otkriveni znaci koji sigurno ukazuju na PROBLEM S CREVIMA

Koliko često je normalno da imate stolicu?

Izvor: Lucky Business/Shutterstock.com

Mnoge je sramota da pričaju o pražnjenju creva, ali velika nužda ne bi trebalo da bude tema koja se izbegava ako već postoji neki problem s crevima. Može da se ispostavi da, kroz razgovor, saznate da vaša stolica ne izgleda 'normalno', što će biti siguran znak da treba da posetite lekara.

Bristolska skala stolice tačno pokazuje kako treba da izgleda "zdrav" izmet, a na koje bolesti ukazuju određene boje i oblici.

Pitanje koje lekari često dobijaju od pacijenata jeste i koliko puta dnevno je normalno da se prazne creva. Učestalost stolice zavisi od osobe do osobe, bitno je šta se ustanovi kao optimalno za svaku osobu, a odstupanje od tog ritma može da ukaže na zdravstveni problem.

Generalno, normalnim se smatra ako imate veliku nuždu od jednom do tri puta u toku dana. To je pokazatelj da je sve u redu sa digestivnim sistemom. Ipak, veliki je broj ljudi koji se prazne svaka dva ili tri dana, što opet nije problem ako je to ritam koji imaju godinama, a nemaju problema sa varenjem, nadimanjem i slično...

Normalna stolica bi trebalo da lako "prođe" i obično je smeđe boje, a lekari upozoravaju da ako postoje poteškoće pri izbacivanju, naprezanje i slično, kao i ako je neobične boje, to može da znači da treba da se uvedu promene u ishrani i načinu života.

Da li postoji idelano vreme za pražnjenje creva?

Kada je u pitanju idealno vreme za odlazak u WC "na veliko", stručnjaci kažu da je ljudsko telo najbolje "naštelovano" na ovu radnju u jutarnjim satima.

"Ujutro, kada se probudimo, interni budilnik se oglasi u našem debelom crevu i ono počinje da ima snažnije kontrakcije", kaže dr Sarina Pasriša, gastroenterolog.

Tokom sna, tanka i debelo crevo vredno "rade" kako bi preradili svu preostalu hranu koju smo uneli tokom dana. Zbog toga, ako obavite nuždu u roku od 30 minuta nakon buđenja, možete biti sigurni da vaše telo radi kako treba.

Kako svima ovo ne polazi baš lako za rukom, stručnjaci savetuju vežbe istezanja, toplu vodu i, naravno, jaku kafu koja može da pomogne oko ovog problema.

"Ako je sve kako treba sa vašim crevima i varenjem, ne bi trebalo da prođe više od jednog minuta da se izbaci stolica", ističu stručnjaci.